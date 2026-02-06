Президентът на Монтана: Силно се надявам да стабилизираме резултатите

Президентът на Монтана Румен Панайотов сподели очакванията си за днешната среща на тима в efbet Лига. Босът прогнозира, че отборът има желание за успех и може да победи ЦСКА 1948. Той даде и информация за тревното покритие на стадион "Огоста".

"Предстои тежък полусезон. Силно се надявам да стабилизираме резултатите. За всички отбори ще е трудно. За нас всеки един мач е важен. Ще се опитаме да вземем, колкото се може повече точки. Очаквам отборът да вдигне нивото си и резултатите да се подобрят. Това съм сигурен, че може да се случи. Вярвам в треньорите и отбора и съм сигурен, че могат да подобрят резултатите си. Само така ще може да се подобри и класирането на Монтана.

В общи линии сме доволни от подготовката, която момчетата направиха. Отборът се стараеше и футболистите се влагаха във всяко едно занимание. Направиха някои хубави неща. Привлякоха се нови играчи. Те също показват хубави неща. Успяха да се сработят с останалите. Трябва да имаме добър синхрон във всички линии. Това ще е от ключово значение за представянето на отбора.

Сега излизаме срещу тежък противник в лицето на ЦСКА 1948. Вярвам, че може да вземем победата в този мач. Това, че сме домакини, е от голям плюс за нас. Атмосферните условия са тежки. Теренът в Монтана е в тежко състояние, но ние направихме необходимото, за да може тази среща да се изиграе. Надяваме се да стане един добър мач. Въпреки тези трудности, които двата тима ще срещнат на терена. Очаквам да спечелим трите точки и се надявам да тръгне добре годината ни.

Мисля, че момчетата успяха бързо да разберат философията на новия треньор. Те бързо приемат новостите и не мисля, че има някакъв проблем. След като се натрупат повече мачове, съм сигурен, че ще изглеждаме още по-добре", заяви Панайотов пред "Мач Телеграф".