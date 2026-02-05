Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Акис Вавалис обяви избраниците си за битката с ЦСКА 1948

Акис Вавалис обяви избраниците си за битката с ЦСКА 1948

  • 5 фев 2026 | 19:19
  • 592
  • 0
Акис Вавалис обяви избраниците си за битката с ЦСКА 1948

Новият старши треньор на Монтана Акис Вавалис обяви на кои футболисти ще разчита при дебюта си начело на отбора. Монтанци приемат в петък втория в класирането ЦСКА 1948 в откриващата се среща от първия за пролетния дял от първенството ХХ кръг на efbet лига. В групата попаднаха 7 от привлечените в зимната пауза футболисти, а заради контузии отпаднаха Томас Азеведо, Владислав Цеков-Каската и Витиньо.

„Излизаме срещу един много силен отбор. За нас е най-важното да си играем нашата игра, това което сме работили досега. Ще се опитаме да се противопоставим на ЦСКА 1948 през всичките 90 минути и се надявам на добър резултат“, заяви Вавалис.

След днешната тренировка отборът бе качен на лагер в хотел „Валор“.

групата на Монтана за мача с ЦСКА 1948:

вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса;

защитници: Костадин Илиев, Димитър Буров, Соломон Джеймс, Ивайло Марков, Давид Кармона, Жоржинзо Суаред, Албин Линер;

полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Важебах Сакор, Ангелос Цингарас, Петър Атанасов, Филип Ежике, Иван Коконов, Борис Димитров, Калоян Стрински, Умаро Балде, Петър Андреев.

старши треньор: Диамантис Вавалис-Акис.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

БФС, МОН и ММС подписаха меморандум

БФС, МОН и ММС подписаха меморандум

  • 5 фев 2026 | 16:15
  • 558
  • 1
Ботев (Пд) си връща защитник, спечелил Купата с "канарчетата"

Ботев (Пд) си връща защитник, спечелил Купата с "канарчетата"

  • 5 фев 2026 | 16:02
  • 1589
  • 3
Лагерът на България U18 завърши с нулево равенство срещу ЦСКА III

Лагерът на България U18 завърши с нулево равенство срещу ЦСКА III

  • 5 фев 2026 | 15:41
  • 1794
  • 1
ФИФА премахна и последната забрана на Берое

ФИФА премахна и последната забрана на Берое

  • 5 фев 2026 | 15:34
  • 1081
  • 0
Ботев (Пловдив) взе играч от Гьозтепе

Ботев (Пловдив) взе играч от Гьозтепе

  • 5 фев 2026 | 14:37
  • 4159
  • 3
Ботев пуска виртуални билети за дербито с Локомотив

Ботев пуска виртуални билети за дербито с Локомотив

  • 5 фев 2026 | 14:02
  • 1405
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Още една топ инвестиция: ЦСКА се похвали с новия си медицински център (видео)

Още една топ инвестиция: ЦСКА се похвали с новия си медицински център (видео)

  • 5 фев 2026 | 16:52
  • 12155
  • 110
Пратеници на елитни турски клубове идват за футболист на Славия

Пратеници на елитни турски клубове идват за футболист на Славия

  • 5 фев 2026 | 18:38
  • 6890
  • 10
ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

  • 5 фев 2026 | 12:30
  • 23020
  • 58
БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

  • 5 фев 2026 | 13:19
  • 18891
  • 43
Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

  • 5 фев 2026 | 13:44
  • 12602
  • 40
Милуоки осъществи сделка, но не за Янис

Милуоки осъществи сделка, но не за Янис

  • 5 фев 2026 | 20:25
  • 4432
  • 0