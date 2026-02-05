Акис Вавалис обяви избраниците си за битката с ЦСКА 1948

Новият старши треньор на Монтана Акис Вавалис обяви на кои футболисти ще разчита при дебюта си начело на отбора. Монтанци приемат в петък втория в класирането ЦСКА 1948 в откриващата се среща от първия за пролетния дял от първенството ХХ кръг на efbet лига. В групата попаднаха 7 от привлечените в зимната пауза футболисти, а заради контузии отпаднаха Томас Азеведо, Владислав Цеков-Каската и Витиньо.

„Излизаме срещу един много силен отбор. За нас е най-важното да си играем нашата игра, това което сме работили досега. Ще се опитаме да се противопоставим на ЦСКА 1948 през всичките 90 минути и се надявам на добър резултат“, заяви Вавалис.

След днешната тренировка отборът бе качен на лагер в хотел „Валор“.

групата на Монтана за мача с ЦСКА 1948 :

вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса;

защитници: Костадин Илиев, Димитър Буров, Соломон Джеймс, Ивайло Марков, Давид Кармона, Жоржинзо Суаред, Албин Линер;

полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Важебах Сакор, Ангелос Цингарас, Петър Атанасов, Филип Ежике, Иван Коконов, Борис Димитров, Калоян Стрински, Умаро Балде, Петър Андреев.

старши треньор: Диамантис Вавалис-Акис.