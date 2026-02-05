Акис Вавалис: Времето за подготовка беше малко, но новите играчи в отбора се адаптират добре

Популярни
  • 5 фев 2026 | 17:05
Монтана ще приеме втория в класирането ЦСКА 1948 в първия двубой от пролетния полусезон в efbet Лига и въпреки класата на съперника, ще се опита да прекъсне серията си без победа. За това се надяват в отбора от Северозападна България. В последния есенен кръг „сините“ направиха нулево равенство на гости на Ботев (Враца), което удължи серията им без успех в шампионата. Но след треньорската смяна в тима и проведената зимна подготовка, настроенията в Монтана са оптимистични, още повече лагерът в Турция протече много добре.

„Всичко е нормално при нас. Тренираме добре, макар че условията са тежки заради снега, който падна тези дни. Въпреки това се готвим за мача“, каза старши треньорът на тима Акис Вавалис, цитиран от официалната страница на клуба. Вавалис пое поста от Анатоли Нанков, като промяната стана през зимната пауза.

Трима футболисти отпаднаха от сметките на старши треньора за утрешната среща. Томас Азеведо, който пропусна и лагера в Турция, е с травма. С проблеми в глезена е и Витиньо, който получи удар още в първата контрола срещу косовския Лапи. И двамата тренират индивидуално. Владислав Цеков също още се възстановява и няма да бъде в групата за мача с ЦСКА 1948.

„Надявам се, че Витиньо ще бъде на линия още следващата седмица. Ако всичко върви по план, и Владислав Цеков трябва да се включи“, добави още наставникът на монтанчани.

Тимът привлече и много нови футболисти в редиците си. Всички нови попълнения ще бъдат на разположение на тима за първия официален мач.

„Времето за подготовка беше малко, но новите играчи в отбора се адаптират добре. Но за това помагат и момчетата, които си бяха тук. Те помагат за адаптацията. Тази седмица се включиха и играчите, които не успяха да пътуват за лагера. С тях работихме малко повече тактически, макар че имаха индивидуална програма и тренираха с втория отбор. Те са готови и са на линия“, каза още гръцкият специалист.

Лагерът в Турция пропуснаха Филип Ежике, Ибрахим Мухамад, Соломон Джеймс и Кристофър Ачемпонг, които имаха визови проблеми.

„Лошото е, че не можахме да тренираме на естествения терен на стадион „Огоста“, но това не зависи от нас. Добре е, че имахме изкуствения терен и хората тук бързо го изчистиха, за да не пропуснем нито една тренировка. А това беше много важно за нас. Съперникът ни утре е много класен и разполага с отлични индивидуалности. Надявам се все пак да спечелим“, допълни младият специалист.

В първата си среща с ЦСКА 1948 този сезон Монтана отстъпи с 1:2 в гостуването си в Бистрица. След тази среща Монтана постигна две поредни победи и общо три в четири двубоя в шампионата.

