  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. efbet Лига се завръща! ЦСКА 1948 с трудна визита в Монтана

efbet Лига се завръща! ЦСКА 1948 с трудна визита в Монтана

  • 6 фев 2026 | 07:06
  • 1451
  • 2
efbet Лига се завръща! ЦСКА 1948 с трудна визита в Монтана

Монтана и ЦСКА 1948 ще се изправят един срещу друг в мач от 20-ия кръг на efbet Лига. Двубоят започва в 15:15 часа на стадион "Огоста", а главен съдия на двубоя ще бъде Тодор Киров.

Двубоят е първи официален за двата тима след края на зимната пауза в шампионата, както и първи от програмата на 20-ия кръг.

Разликата в класирането между двата отбора е значителна. ЦСКА 1948 заема второто място с 37 точки след 19 изиграни мача, като тимът е отбелязал 31 гола и е допуснал 20. Монтана се намира в дъното на таблицата на 14-та позиция с едва 15 точки от същия брой срещи.

Гостите от София не крият амбициите си да се борят за титлата до последно. Футболистите на ЦСКА 1948 изостават на седем точки от лидера Левски и имат равен точков актив с Лудогорец - 37.

Трима футболисти за Монтана отпаднаха от сътва. Томас Азеведо, който пропусна и лагера в Турция, е с травма. С проблеми в глезена е и Витиньо, който получи удар още в първата контрола срещу косовския Лапи. И двамата тренират индивидуално. Владислав Цеков също още се възстановява и няма да бъде в групата за мача с ЦСКА 1948.

Домакините увериха, че теренът в Монтана ще бъде изчистен от снега и провеждането на срещата няма да бъде затруднено.

