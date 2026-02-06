Бензема отказа да говори за Ал-Итихад след дебюта си в Ал-Хилал

След страхотния си дебют за Ал-Хилал, в който се отчете с хеттрик и асистенция за победата с 6:0 над Ал-Ахдуд, Карим Бензема отказа да говори за напускането на бившия си отбор Ал-Итихад. Както е известно, до трансфера му се стигна, след като 38-годишният нападател бойкотира саудитския шампион заради неудовлетворяващо предложение за подновяване на изтичащия му договор.

Бензема изригна с хеттрик, който запази Ал-Хилал на върха

На Бензема му беше зададен въпрос защо е напуснал Ал-Итихад, а опитният футболист на свой ред попита репортера дали ще говорят за мача, или направо да си ходи. Последва въпрос за двубоя, при който фрацузинът отговори: “Това беше приятно представяне, чувствам се добре с тези играчи и отбор. Играем и се борим заедно”. Същият репортер след това го попита дали това означава, че новите му съотборници му помагат повече от предишните, а Бензема отвърна: “Не съм казвал това, а че се чувствам добре, което е различно”. Последва нов въпрос от въпросния журналист: “Защо не се сбогува с футболистите на Ал-Итихад?”, при което нападателят му отговори: “Знаеш ли? Знаеш ли? Не знаеш? Питай ги тях, питай ги тях”.

Снимки: Gettyimages