Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Хилал
  3. Бензема отказа да говори за Ал-Итихад след дебюта си в Ал-Хилал

Бензема отказа да говори за Ал-Итихад след дебюта си в Ал-Хилал

  • 6 фев 2026 | 13:42
  • 234
  • 0
Бензема отказа да говори за Ал-Итихад след дебюта си в Ал-Хилал

След страхотния си дебют за Ал-Хилал, в който се отчете с хеттрик и асистенция за победата с 6:0 над Ал-Ахдуд, Карим Бензема отказа да говори за напускането на бившия си отбор Ал-Итихад. Както е известно, до трансфера му се стигна, след като 38-годишният нападател бойкотира саудитския шампион заради неудовлетворяващо предложение за подновяване на изтичащия му договор.

Бензема изригна с хеттрик, който запази Ал-Хилал на върха
Бензема изригна с хеттрик, който запази Ал-Хилал на върха

На Бензема му беше зададен въпрос защо е напуснал Ал-Итихад, а опитният футболист на свой ред попита репортера дали ще говорят за мача, или направо да си ходи. Последва въпрос за двубоя, при който фрацузинът отговори: “Това беше приятно представяне, чувствам се добре с тези играчи и отбор. Играем и се борим заедно”. Същият репортер след това го попита дали това означава, че новите му съотборници му помагат повече от предишните, а Бензема отвърна: “Не съм казвал това, а че се чувствам добре, което е различно”. Последва нов въпрос от въпросния журналист: “Защо не се сбогува с футболистите на Ал-Итихад?”, при което нападателят му отговори: “Знаеш ли? Знаеш ли? Не знаеш? Питай ги тях, питай ги тях”.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Саудитската лига с остро предупреждение към недоволния Кристиано

Саудитската лига с остро предупреждение към недоволния Кристиано

  • 6 фев 2026 | 10:29
  • 10521
  • 16
ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди Ливърпул - Манчестър Сити

ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди Ливърпул - Манчестър Сити

  • 6 фев 2026 | 10:07
  • 1424
  • 9
В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

  • 6 фев 2026 | 09:47
  • 8983
  • 5
Палмейрас взе играч от Премиър лийг

Палмейрас взе играч от Премиър лийг

  • 6 фев 2026 | 05:23
  • 5561
  • 0
Руи Боржеш: Сгрешихме доста, но целта беше изпълнена

Руи Боржеш: Сгрешихме доста, но целта беше изпълнена

  • 6 фев 2026 | 04:58
  • 2563
  • 0
Барса може да разтрогне със Шчесни два милиона

Барса може да разтрогне със Шчесни два милиона

  • 6 фев 2026 | 04:23
  • 8745
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

  • 6 фев 2026 | 10:43
  • 10807
  • 46
Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 8092
  • 7
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 7675
  • 21
ЦСКА тръгва с големи амбиции, а първото препятствие е Арда (Кърджали)

ЦСКА тръгва с големи амбиции, а първото препятствие е Арда (Кърджали)

  • 6 фев 2026 | 07:24
  • 13986
  • 68
Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването

Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването

  • 6 фев 2026 | 09:42
  • 4396
  • 0
В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

  • 6 фев 2026 | 09:47
  • 8983
  • 5