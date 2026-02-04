Бензема за новия си клуб: Това е Реал Мадрид на Азия

С трансфера си от Ал-Итихад в Ал-Хилал Карим Бензема замени Джеда с Рияд, което много фенове изтълкуваха като акт на спортно предателство, но още повече предизвика бурни реакции сред привържениците на досегашния си клуб.
“Ал-Хилал е като Реал Мадрид на Азия”, изстреля нападателят след отиването си в новия тим.
Особено остро реагираха феновете на Ал-Итихад, които до вчера смятаха Бензема за един от ключовите играчи и символи на проекта на своя клуб. В социалните мрежи последваха множество критики, а част от запалянковците обвиниха французина в липса на уважение към бившия му отбор, с който той даже стана шампион.
Самият трансфер между двата големи съперника беше достатъчен да предизвика недоволство, а противоречивото изявление само „наля масло в огъня“. От друга страна, феновете на Ал-Хилал посрещнаха с ентусиазъм новата звезда, а посланието му възприеха като потвърждение за величието на клуба.