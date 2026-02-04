Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Бензема за новия си клуб: Това е Реал Мадрид на Азия

Бензема за новия си клуб: Това е Реал Мадрид на Азия

  • 4 фев 2026 | 12:43
  • 834
  • 0
Бензема за новия си клуб: Това е Реал Мадрид на Азия

С трансфера си от Ал-Итихад в Ал-Хилал Карим Бензема замени Джеда с Рияд, което много фенове изтълкуваха като акт на спортно предателство, но още повече предизвика бурни реакции сред привържениците на досегашния си клуб.

Ал-Хилал е като Реал Мадрид на Азия”, изстреля нападателят след отиването си в новия тим.

Особено остро реагираха феновете на Ал-Итихад, които до вчера смятаха Бензема за един от ключовите играчи и символи на проекта на своя клуб. В социалните мрежи последваха множество критики, а част от запалянковците обвиниха французина в липса на уважение към бившия му отбор, с който той даже стана шампион.

Самият трансфер между двата големи съперника беше достатъчен да предизвика недоволство, а противоречивото изявление само „наля масло в огъня“. От друга страна, феновете на Ал-Хилал посрещнаха с ентусиазъм новата звезда, а посланието му възприеха като потвърждение за величието на клуба.

Директор на Ал-Хилал: Питайте Кристиано Роналдо какво му е
Директор на Ал-Хилал: Питайте Кристиано Роналдо какво му е
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Двама провалили се кандидати за Тотнъм подготвят рекордна оферта

Двама провалили се кандидати за Тотнъм подготвят рекордна оферта

  • 4 фев 2026 | 10:02
  • 2771
  • 0
Манчестър Сити ще довършва започнатото срещу Нюкасъл

Манчестър Сити ще довършва започнатото срещу Нюкасъл

  • 4 фев 2026 | 08:00
  • 2280
  • 0
Интер иска да продължи битката на всички фронтове

Интер иска да продължи битката на всички фронтове

  • 4 фев 2026 | 07:30
  • 2771
  • 0
Бивш защитник на Байерн подписа с аутсайдера в Лига 1

Бивш защитник на Байерн подписа с аутсайдера в Лига 1

  • 4 фев 2026 | 07:07
  • 2047
  • 0
Малко повече от месец след операцията, Неймар поднови тренировки

Малко повече от месец след операцията, Неймар поднови тренировки

  • 4 фев 2026 | 06:53
  • 1496
  • 0
Лапорта: Ямал е гений, радвам се и за Араухо

Лапорта: Ямал е гений, радвам се и за Араухо

  • 4 фев 2026 | 06:28
  • 1898
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

  • 4 фев 2026 | 12:01
  • 6783
  • 20
ФИФА свали три от четирите забрани на Берое

ФИФА свали три от четирите забрани на Берое

  • 4 фев 2026 | 13:04
  • 1938
  • 0
"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

  • 4 фев 2026 | 10:19
  • 18705
  • 86
Анализът на Нико Петров: Левски изглеждаше като юношески отбор срещу Лудогорец

Анализът на Нико Петров: Левски изглеждаше като юношески отбор срещу Лудогорец

  • 4 фев 2026 | 12:14
  • 8856
  • 14
Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал!

Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал!

  • 4 фев 2026 | 09:59
  • 8546
  • 13
Българските олимпийци пристигат в Италия с много талант, надежди и оптимизъм

Българските олимпийци пристигат в Италия с много талант, надежди и оптимизъм

  • 4 фев 2026 | 11:05
  • 2579
  • 2