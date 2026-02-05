Бензема изригна с хеттрик, който запази Ал-Хилал на върха

Карим Бензема демонстрира страхотна форма, бележейки три гола и правейки една асистенция при победата на новия си отбор Ал-Хилал с 6:0 при визитата на тима на Ал-Ахдуд от 20-ия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия.

Debut hat-trick with an assist 🎩



He’s wasted no time 🤷‍♂️ pic.twitter.com/9mmxZSKiQi — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 5, 2026

С успеха победителите запазиха лидерското си място и имат три точки повече спрямо преследвача Ал-Ахли, както и четири пред третия Ал-Насър, за който се състезава Кристиано Роналдо.

Успехът за гостите дори можеше да бъде още по-убедителе, след като в 19-ата минута Салем Ал-Даусари прати топката във вратата, пазена от Самуел Португал. Още известно време обаче двубоят продължи при нулево равенство след това, тъй като попадението бе отменено след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР заради нарушение.

After a VAR check, the goal is ruled out for a foul in the build up. https://t.co/1J3mLLXlH9 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 5, 2026

Иначе Бензема вкара първите три гола за своя отбор в 31-вата, 60-ата и 64-ата минути.

🌙 HATRICK ON DEBUT 🌙 pic.twitter.com/dnUKIC74d7 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 5, 2026

След това в 70-ата минута той даде и последния пас при попадението на Малком, след което бе заменен от Султан Мандаш в 73-тата минута.

🔄 72’ ⏱️



🟢 MURAD, MANDASH

🔴 THEO, KARIM pic.twitter.com/uHckpk5uOn — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 5, 2026

Така в оставащите двайсетина минути до края на редовното време съотборниците на французина, които останаха на терена, имаха време да вкарат още две попадения. И двете бяха дело на Салем Ал-Даусари, като за всяко едно от тях асистенция направи Малком, а те паднаха в 74-ата и 93-тата минути.

A perfect win ☝️



Six goals, three points and a clean sheet 🤩💙 pic.twitter.com/8iT3iS7wFp — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 5, 2026

Победата прекъсна серията от три поредни равенства във всички турнири на Ал-Хилал, който през идната седмица ще изиграе два мача. Първо на 9-и февруари (понеделник) от 18:00 часа българско време ще гостува на Шабаб Ал Ахли от Обединените арабски емирства в среща от 7-ия кръг на основната схема в азиатската Шампионска лига, а след това на 13-и февруари (петък) предстои домакинство на Ал-Етифак от 21-вия кръг в СПЛ на Саудитска Арабия.