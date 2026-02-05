Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Ахдуд
  3. Бензема изригна с хеттрик, който запази Ал-Хилал на върха

Бензема изригна с хеттрик, който запази Ал-Хилал на върха

  • 5 фев 2026 | 22:07
  • 1148
  • 8
Бензема изригна с хеттрик, който запази Ал-Хилал на върха

Карим Бензема демонстрира страхотна форма, бележейки три гола и правейки една асистенция при победата на новия си отбор Ал-Хилал с 6:0 при визитата на тима на Ал-Ахдуд от 20-ия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия.

С успеха победителите запазиха лидерското си място и имат три точки повече спрямо преследвача Ал-Ахли, както и четири пред третия Ал-Насър, за който се състезава Кристиано Роналдо.

Успехът за гостите дори можеше да бъде още по-убедителе, след като в 19-ата минута Салем Ал-Даусари прати топката във вратата, пазена от Самуел Португал. Още известно време обаче двубоят продължи при нулево равенство след това, тъй като попадението бе отменено след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР заради нарушение.

Иначе Бензема вкара първите три гола за своя отбор в 31-вата, 60-ата и 64-ата минути.

След това в 70-ата минута той даде и последния пас при попадението на Малком, след което бе заменен от Султан Мандаш в 73-тата минута.

Така в оставащите двайсетина минути до края на редовното време съотборниците на французина, които останаха на терена, имаха време да вкарат още две попадения. И двете бяха дело на Салем Ал-Даусари, като за всяко едно от тях асистенция направи Малком, а те паднаха в 74-ата и 93-тата минути.

Победата прекъсна серията от три поредни равенства във всички турнири на Ал-Хилал, който през идната седмица ще изиграе два мача. Първо на 9-и февруари (понеделник) от 18:00 часа българско време ще гостува на Шабаб Ал Ахли от Обединените арабски емирства в среща от 7-ия кръг на основната схема в азиатската Шампионска лига, а след това на 13-и февруари (петък) предстои домакинство на Ал-Етифак от 21-вия кръг в СПЛ на Саудитска Арабия.

