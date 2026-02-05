Популярни
Дел Пиеро: Милан е големият конкурент на Интер за титлата, но Ювентус може да се върне в борбата

  • 5 фев 2026 | 12:30
  • 362
  • 0

Легендата на Ювентус Алесандро Дел Пиеро изрази мнение, че Милан е основният конкурент на лидера в Серия "А" Интер за титлата в първенството, но увери, че “Старата госпожа” също може да се намеси в борбата за Скудетото.

“Не мисля, че надпреварата за Скудетото е отворена само заради Милан. Няма съмнение, че “росонерите”, заедно с Интер, имат най-голям шанс да се борят за титлата. Все пак те са сред тимовете с най-малко пречки, а и не участват в евротурнирите, в които да хабят енергия. Така че е нормално Адриен Рабио да мисли така предвид това, че на Интер му предстоят трудни мачове. Затова да кажем, че Милан е техният най-голям конкурент в момента, но има и други кандидати. Защо Ювентус да не се завърне в борбата? Има подновена увереност в отбора. Съблекалнята може и трябва да започне да вярва отново. Вярно е, че възстановителният процес започна по-късно в сравнение с техните съперници. Но кой знае? Винаги трябва да се целиш във върха и ако тимът нареди четири-пет поредни победи, включително и големия мач на “Сан Сиро” срещу Интер, всичко може да се случи”, коментира Дел Пиеро по време на спонсорско събитие на Серия "А" в Милано.

Той също така за пореден път беше попитан за сравненията между него и младата звезда на тима Кенан Йълдъз, както и дали Рафаел Леао и Франсиско Консейсао могат да бъдат ключовите фигури за своите отбори до края на сезона. “Вижте, винаги съм избягвал сравненията. Йълдъз израстна и мач след мач доказва, че знае как да поема отговорност дори във важните двубои. Той определено доста се подобри и може да се види колко е отдаден, опитвайки се да черпи вдъхновение дори от по-опитните съотборници. Същото правех и аз, а критиците се опитваха да ме сравняват с един или друг шампион. Истината е, че освен идеите, които ще се опита да присвои, той трябва да изгради свой собствен и уникален път. Необходимо е да си извоюва свое собствено място в света. Рафа беше преследван от твърде много физически проблеми, докато Франсиско беше по-постоянен. И двамата са силни играчи, като мисля, че този на Ювентус може да направи значителен принос предвид неговото постоянство в играта и изявите”, отговори някогашният нападател.

Ювентус е пред нов договор с младата си звезда
Ювентус е пред нов договор с младата си звезда

Освен това Дел Пиеро похвали наставника на торинския гранд Лучано Спалети и изрази увереност, че отборът ще преодолее плейофите на Шампионската лига, където съперник е Галатасарай. “Основите вече бяха положени, а той направи ясна промяна. Донесе определено отношение и преди всичко съдздаде чувство на идентичност в състава. Според мен Юве има голям шанс да продължи напред в ШЛ. Мисля, че играчите са много фокусирани върху тези два мача, но предвид началото на сезона не смятам, че целта е достигането на финала. Вземайки предвид началните им трудности, те трябва да вървят лека-полека”, добави той.

Снимки: Gettyimages

