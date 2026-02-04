Аталанта застава на пътя на Ювентус скъм 1/2-финала за Купата на Италия

Аталанта и Ювентус ще се изправят един срещу друг в мач от 1/4-финалите Купата на Италия. Двубоят е част от сезон 2025/2026 и ще се проведе на 5 февруари 2026 г. Началният час на срещата е определен за 22:00 часа. Двата отбора ще се борят за място на следващия етап в турнира, като победителят ще продължи напред в надпреварата.

Срещата е изключително важна и за двата отбора, тъй като именно Купата на Италия им дава най-голям шанс да спечелят трофей този сезон. "Бианконерите" със сигурност имат по-сериозни амбиции, а и очакванията към тях са по-големи, но и бергамаските са достатъчно сериозен отбор, който също не може да бъде отписван с лека ръка.

Аталанта записа смесени резултати в последните си пет мача с една победа, две равенства и две загуби. "Бергамаските" завършиха наравно 0:0 с Комо на 1 февруари 2026 г. в Серия "А", преди това претърпяха загуба с 0:1 от Роял Юнион СЖ в Шампионска лига на 28 януари. Впечатляваща победа с 4:0 срещу Парма постигнаха на 25 януари в Серия "А", но преди това загубиха с 2:3 от Атлетик Билбао в европейския турнир на 21 януари. Петият им последен мач беше равенство 1:1 с Пиза в Серия А на 16 януари.

Ювентус, от своя страна, демонстрира по-добра форма с три победи, едно равенство и една загуба. "Бианконерите" разгромиха Парма с 4:1 на 1 февруари в Серия "А", завършиха 0:0 с Монако в Шампионска лига на 28 януари, победиха Наполи с 3:0 на 25 януари и Бенфика с 2:0 на 21 януари. Единственото разочарование в този периот бе загубата с 0:1 от Каляри на 17 януари.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Ювентус има лек превес с две победи, две равенства и една загуба срещу Аталанта. Последната им среща беше на 27 септември 2025 г. в Серия "А", когато завършиха наравно 1:1. Преди това, в приятелски мач на 16 август 2025 г., Ювентус победи с 2:1. Интересно е, че на 9 март 2025 г. Аталанта постигна впечатляваща победа с 4:0 срещу "бианконерите" в мач от Серия "А". На 14 януари 2025 г. двата отбора завършиха наравно 1:1, а в последната им среща в Купата на Италия на 15 май 2024 г., Ювентус спечели с минималното 1:0, което може да даде психологическо предимство на торинци в предстоящия двубой.

Аут за срещата от състава на домакините са Мичел Бакер и Раул Беланова. Добрата новина е пълната готовност на Джанлука Скамака, който ще бъде подпомаган в предни позиции от креативния Шарл Де Кетеларе.

Лучано Спалети не може да използва трайно контузените Душан Влахович и Аркадиуш Милик. Голямата въпросителна е свързана със звездата на тима Кенан Йълдъз. Турският талант получи травма в адукторите, но според последните информации от лагера на „старата госпожа“, той е включен в групата и ще бъде на разположение, макар и вероятно като резерва.