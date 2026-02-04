Бернардо Силва остава в полезрението на Ювентус

Ювентус продължава усилено да работи на трансферния пазар, въпреки че прозорецът вече е затворен, като основният фокус е върху играчи без трансферна сума за следващия сезон. Ръководството на „бианконерите“ търси решения, които да балансират техническите нужди с икономическите ограничения, и вече има няколко имена в списъка си, според "Gazzetta dello Sport".

Приоритет на клуба от Торино е привличането на ляв централен защитник, за да се увеличи конкуренцията в сектора, но името, което изпъква в трансалпийската преса, е това на Бернардо Силва.

Португалският национал от Манчестър Сити е разглеждан като цел, която би донесла огромно качество и опит в състава, като е хипотеза, която трябва да бъде внимателно оценена. Все още няма контакти за финализиране на трансфера, но „Старата госпожа“ следи внимателно ситуацията на португалския атакуващ полузащитник, който се очаква да напусне Премиър лийг след девет години.

За централната защита основна цел е Маркос Сенеси, аржентински защитник, чийто договор с Борнемут изтича в края на юни. Играчът вече е изразил желанието си да премине в Торино, но конкуренцията е силна. Ювентус вярва, че може да осигури привличането му със заплата между три и пет милиона евро.

За десния бек, според изданието, Зеки Челик, който в момента е в Рома, изглежда е предпочитан пред Оскар Мингеса от Селта (Виго). В полза на турчина е неговият богат опит и адаптация към Серия "А", където вече е демонстрирал качествата си. Икономическият фактор също е привлекателен, тъй като настоящата му заплата от два милиона евро на сезон е в рамките на възможностите на Ювентус.

В халфовата линия, въпреки че голямата мечта е Сандро Тонали, клубът следи отблизо ситуацията с Франк Кесие. Бившият играч на Милан и Аталанта е в последните си месеци в Саудитска Арабия и се счита за жизнеспособна опция за значително повишаване на нивото на средната линия на отбора.

Докато планира бъдещето, Ювентус се занимава и с вътрешни въпроси. Вече има принципно споразумение за подновяване на договора с Маккени, докато ситуацията с Влахович ще бъде преразгледана в края на сезона.

Снимки: Gettyimages