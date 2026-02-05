Популярни
  Барселона
  2. Барселона
  Барселона поднови тренировки, Рафиня отново не e на линия

Барселона поднови тренировки, Рафиня отново не e на линия

  • 5 фев 2026 | 15:05
  • 599
  • 1

Отборът на Барселона поднови тренировки и започна подготовката си за съботното домакинство срещу Майорка в Ла Лига.

Бразилското крило Рафиня отново не се включи в заниманието наравно със своите съотборници, тъй като все още се възстановява от претоварване на адуктора на десния крак, съобщава "Мундо Депортиво". Всичко сочи, че той ще получи почивка срещу тима от Балеарските острови, а завръщането му ще се състои в първия полуфинален мач за Купата на Краля другата седмица. Съперникът на каталунците в този турнир ще стане ясен след жребия утре, като възможностите са Атлетик Билбао, Реал Сосиедад и победителят от тазвечершния двубой между Бетис и Атлетико Мадрид.

Рафиня пропусна и гостуването в Албасете преди два дни именно заради този мускулен проблем. Треньорът Ханзи Флик призна, че трябва да подходят внимателно със завръщането на бразилеца, който вече имаше няколко физически неразположения през настоящия сезон и е ключова фигура в схемата на наставника.

Сред останалите контузени играчи са Педри, Андреас Кристенсен и Гави. Последният е във финалната фаза на своето възстановяване и се очаква да започне да се присъединява към групата през следващите седмици. На 23 февруари ще се навършат пет месеца от операцията на Гави, но в клуба не искат да поемат никакви рискове с неговото завръщане и ще проявят специална предпазливост.

Бивша звезда на Барселона и Испания се похвали със специален подарък от Стоичков, свързан със САЩ’94
В тренировъчната сесия за мача с Майорка се включиха и двама играчи от дублиращия отбор на Барселона – Томи Маркес и Емилио Бернад.

