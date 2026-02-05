Популярни
  Лацио
  2. Лацио
  3. Бивша звезда на Барселона и Испания се похвали със специален подарък от Стоичков, свързан със САЩ’94

Бивша звезда на Барселона и Испания се похвали със специален подарък от Стоичков, свързан със САЩ'94

  • 5 фев 2026 | 14:25

  • 5 фев 2026 | 14:45
  • 2516
  • 1
Бивша звезда на Барселона и Испания се похвали със специален подарък от Стоичков, свързан със САЩ’94

Крилото на Лацио Педро Родригес качи своя снимка в Инстаграм, на която позира с фланелката на България, която Христо Стоичков носи по време на САЩ’94. Лично Камата я е подарил на бившия испански национал, като му е оставил и специален автограф.

“Благодаря на големия ми приятел и идол от детството - Христо Стоичков, за този прекрасен подарък: неговата фланелка на България от Мондиал 1994 с автограф. Ще си я запазя с голяма обич. Огромна легенда!!🙌🙌”, написа Педро към снимката.

Неслучайно именно родната легенда на Барселона е идол на 38-годишния футболист. Той е юноша на каталунците, за чийто първи състав изигра 321 мача с 99 гола и 61 асистенции в периода 2008 - 2015 година, спечелвайки цели 20 трофея, включително три в Шампионската лига и пет в Ла Лига. Той също така е световен и европейски шампион с Испания, за която има 65 двубоя със 17 попадения и 11 асистенции.

Снимки: Gettyimages

