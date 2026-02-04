Бивш бранител на Барселона и Ювентус се завърна в Уругвай

Бившият защитник на уругвайския национален отбор Мартин Касерес подписа с елитния уругвайски Хувентуд де лас Пиедрас. Споразумението е до края на годината. 38-годишният уругваец е без отбор от миналото лято, след като напусна Либертад. Касерес преди това е играл за Фиорентина, Ювентус, Леванте, Каляри, Лацио, Саутхамптън, Севиля, Барселона и Виляреал. Касерес е носител на Копа Америка през 2011 г., Шампионската лига през 2009 г., шесткратен шампион на Италия, двукратен носител на Купата на Италия, шампион на Серия А, ликува с Купата на Италия и с титлата в МЛС на САЩ и Канада.