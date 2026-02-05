Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Ромеро между Барселона и Атлетико Мадрид

Ромеро между Барселона и Атлетико Мадрид

  • 5 фев 2026 | 13:41
  • 805
  • 0
Ромеро между Барселона и Атлетико Мадрид

Бъдещето на капитана на Тотнъм Кристиан Ромеро е свързано с Ла Лига. 27-годишният аржентинец твърдо е решил да напусне "шпорите", след като вече два пъти открито критикува ръководството за липсата на амбиция на трансферния пазар.

Интерес към централния бранител през лятото имаше Атлетико Мадрид, но тогава "дюшекчиите" не успяха да стигнат до сделка с Тотнъм. Нещо повече - през август той подписа нов договор с клуба и Томас Франк му даде капитанската лента. Контрактът на Ромеро е до 2029 година, като той получава по повече от 200 000 паунда седмично.

Според "Мундо Депортиво" Барселона също има интерес към Ромеро от доста време, като преди години лично Лионел Меси е посъветвал клубното ръководство да привлече неговия сънародник.

Наскоро световният шампион с Аржентина призна пред журналиста Гастон Едул, че бил искал да играе в Ла Лига, защото по този начин ще е преминал през три от най-силните първенства - Серия "А", Премиър лийг и Ла Лига.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Шеф на Нюкасъл призна, че не знае дали агентите на Тонали са го предлагали на Арсенал

Шеф на Нюкасъл призна, че не знае дали агентите на Тонали са го предлагали на Арсенал

  • 5 фев 2026 | 10:15
  • 1859
  • 2
Монако извади Погба от състава за Шампионската лига

Монако извади Погба от състава за Шампионската лига

  • 5 фев 2026 | 09:42
  • 1869
  • 0
Гуардиола поиска промяна на правилата заради Геи

Гуардиола поиска промяна на правилата заради Геи

  • 5 фев 2026 | 09:17
  • 7314
  • 9
Белингам след контузията: Животът продължава

Белингам след контузията: Животът продължава

  • 5 фев 2026 | 07:33
  • 3091
  • 12
Салах продължава да гледа към изхода на "Анфийлд"

Салах продължава да гледа към изхода на "Анфийлд"

  • 5 фев 2026 | 06:31
  • 6659
  • 2
Реал Мадрид с все по-малко опции за подсилване на защитата

Реал Мадрид с все по-малко опции за подсилване на защитата

  • 5 фев 2026 | 05:25
  • 4580
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

  • 5 фев 2026 | 12:30
  • 7988
  • 19
БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

  • 5 фев 2026 | 13:19
  • 5482
  • 7
Левски също се обяви против расизма и призова феновете си да пазят името на клуба

Левски също се обяви против расизма и призова феновете си да пазят името на клуба

  • 5 фев 2026 | 10:42
  • 7553
  • 87
Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

  • 5 фев 2026 | 13:44
  • 2983
  • 4
ЦСКА привлича защитник следващата седмица

ЦСКА привлича защитник следващата седмица

  • 5 фев 2026 | 08:08
  • 16621
  • 30
Два тима от Серия А следели на живо изявите на Майкон срещу Лудогорец

Два тима от Серия А следели на живо изявите на Майкон срещу Лудогорец

  • 5 фев 2026 | 10:23
  • 4769
  • 5