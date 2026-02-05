Ромеро между Барселона и Атлетико Мадрид

Бъдещето на капитана на Тотнъм Кристиан Ромеро е свързано с Ла Лига. 27-годишният аржентинец твърдо е решил да напусне "шпорите", след като вече два пъти открито критикува ръководството за липсата на амбиция на трансферния пазар.

Интерес към централния бранител през лятото имаше Атлетико Мадрид, но тогава "дюшекчиите" не успяха да стигнат до сделка с Тотнъм. Нещо повече - през август той подписа нов договор с клуба и Томас Франк му даде капитанската лента. Контрактът на Ромеро е до 2029 година, като той получава по повече от 200 000 паунда седмично.

Според "Мундо Депортиво" Барселона също има интерес към Ромеро от доста време, като преди години лично Лионел Меси е посъветвал клубното ръководство да привлече неговия сънародник.

Наскоро световният шампион с Аржентина призна пред журналиста Гастон Едул, че бил искал да играе в Ла Лига, защото по този начин ще е преминал през три от най-силните първенства - Серия "А", Премиър лийг и Ла Лига.