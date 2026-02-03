Популярни
Албасете 0:0 Барселона, пропуски на Рашфорд

  • 3 фев 2026 | 22:03
  • 1805
  • 3
Албасете 0:0 Барселона, пропуски на Рашфорд

Барселона гостува на Албасете в среща от четвъртфиналите в турнира за Купата на краля. Резултатът на "Карлос Белмонте" е 0:0. В преидшния кръг от турнира домакините елиминираха Реал Мадрид, а днес се изправят срещу актуалния носител на трофея.

След историческия триумф срещу кралския клуб Албасете записа три поредни победи в Ла Лига 2 и се изкачи в средата на класирането. Барса пък е лидер в Ла Лига, макар и само с точка аванс пред Реал Мадрид. Каталунците са в серия от четири последователни победи във всички турнири.

Старши треньорът на Албасете Алберто Гонсалес залага на двама нападатели в лицето на Агус Медина и Антонио Пуертас, а бившият футболист на Лудогорец Ихинио Марин продължава да лекува контузия и и остана извън групата. На вратата за домакините е Раул Лизоаин, който направи чудеса от храброст срещу Реал Мадрид, а двойка централни защитници са Хави Морено и Дани Бернабеу. Сред резервите личи името на Хесус Вайехо.

Наставникът на Барселона Ханзи Флик е подменил половината титуляри в сравнение с двубоя срещу Елче през уикенда. На десния фланг на защитата се появява Жоао Кансело вместо Жул Кунде, а другите бранители пред Жоан Гарсия са Роналд Араухо, Ерик Гарсия и Жерард Мартин. В халфовата линия ще си партнират Френки де Йонг и Марк Бернал. На върха на атаката започва Роберт Левандовски, а останалите офанзивни оръжия на "блаугранас" са Ламин Ямал, Дани Олмо и Маркъс Рашфорд.

Снимки: Gettyimages

