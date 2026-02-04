Банато: Класирането за европейско състезание ни инжектира приходи

Аржентинското издание “La Nation” публикува обширен материал за Берое и работата на собственика Ернан Банато. Бизнесменът даде интервю за медията, в което говори за целите на тима и представянето на отбора.

ФИФА свали три от четирите забрани на Берое

„Миналата година бяхме замесени в борбата за местата от пето до осмо, като петото дава право на участие в плейоф за последната квота за Лигата на конференциите. Тази година, през първите шест месеца, нещата не ни се получиха. Надяваме се през втория етап да се справим по-добре. Класирането за европейско състезание ни инжектира други приходи. Поставяме марката Берое на световната карта“, казва Банато пред „La Nation”.