Берое се раздели с нападател

Берое обяви раздялата си с нападателя Джанлука Коя. Той подписа със старозагорци през февруари 2025 г. и за това време записа 17 участия, в които не реализира нито едно попадение.

"Джанлука Коя напуска ПФК Берое и искаме да му благодарим за неговата отдаденост и ангажираност към клуба през това време. Пожелаваме му много успехи в следващия етап от неговата кариера", написаха от клуба.

Берое би Спартак преди Битката за Тракия

През уикенда заралии се наложиха с 2:0 срещу Спартак (Плевен) в контролна среща, която бе последна за елитния тим преди началото на пролетния дял от българската efbet Лига. Берое ще поднови първенството с гостуване на Ботев (Пловдив) в неделя (8 февруари).