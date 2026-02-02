Берое се раздели с нападател

Популярни
  • 2 фев 2026 | 12:25
  • 679
  • 0
Берое обяви раздялата си с нападателя Джанлука Коя. Той подписа със старозагорци през февруари 2025 г. и за това време записа 17 участия, в които не реализира нито едно попадение. 

"Джанлука Коя напуска ПФК Берое и искаме да му благодарим за неговата отдаденост и ангажираност към клуба през това време. Пожелаваме му много успехи в следващия етап от неговата кариера", написаха от клуба.

Берое би Спартак преди Битката за Тракия
Берое би Спартак преди Битката за Тракия

През уикенда заралии се наложиха с 2:0 срещу Спартак (Плевен) в контролна среща, която бе последна за елитния тим преди началото на пролетния дял от българската efbet Лига. Берое ще поднови първенството с гостуване на Ботев (Пловдив) в неделя (8 февруари).

