Берое обяви още една раздяла

Берое обяви втора раздяла в рамките на днешния ден. След като заралии вече съобщиха, че Джанлука Коя напуска отбора, сега същото се случва и със защитника Висенте Лонгиноти. Аржентинският бранител пристигна под Аязмото през лятото на 2025 г., но за този период изигра едва три мача.

Берое се раздели с нападател

"Висенте Лонджиноти напуска ПФК Берое и искаме да му благодарим за неговата отдаденост и ангажираност към клуба през това време. Пожелаваме му много успехи в следващия етап от неговата кариера", написаха старозагорци.