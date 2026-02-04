ФИФА свали три от четирите забрани на Берое

ФИФА свали три от четирите забрани на Берое за регистриране на нови играчи. Вчера старозагорци бяха изчистени от санкциите си по три от делата, които се водят срещу клуба. Остава все още една забрана, която е с давност от 3 ноември 2025 година. Очаква се все пак и тя да падне преди първия мач на заралии - в неделя гостуване на Ботев (Пловдив).

Берое обяви още една раздяла

Ако и последната санкция падне, всички елитни отбори ще бъдат без забрани от ФИФА. Както е известно доскоро с наказания бяха Ботев (Пловдив), Спартак (Варна) и Ботев (Враца). С активни наказния към момента са Ловеч, Крумовград и Верея.