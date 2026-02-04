Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. ФИФА свали три от четирите забрани на Берое

ФИФА свали три от четирите забрани на Берое

  • 4 фев 2026 | 13:04
  • 1972
  • 0

ФИФА свали три от четирите забрани на Берое за регистриране на нови играчи. Вчера старозагорци бяха изчистени от санкциите си по три от делата, които се водят срещу клуба. Остава все още една забрана, която е с давност от 3 ноември 2025 година. Очаква се все пак и тя да падне преди първия мач на заралии - в неделя гостуване на Ботев (Пловдив).

Берое обяви още една раздяла
Берое обяви още една раздяла

Ако и последната санкция падне, всички елитни отбори ще бъдат без забрани от ФИФА. Както е известно доскоро с наказания бяха Ботев (Пловдив), Спартак (Варна) и Ботев (Враца). С активни наказния към момента са Ловеч, Крумовград и Верея.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

  • 4 фев 2026 | 10:19
  • 18764
  • 86
Илиян Киряков: ЦСКА ще се бори за титлата

Илиян Киряков: ЦСКА ще се бори за титлата

  • 4 фев 2026 | 10:16
  • 1484
  • 10
Левски (Карлово) няма да играе днес

Левски (Карлово) няма да играе днес

  • 4 фев 2026 | 09:08
  • 718
  • 1
Таланти на фокус: 21 млади български футболисти с бъдеще в родния футбол

Таланти на фокус: 21 млади български футболисти с бъдеще в родния футбол

  • 4 фев 2026 | 09:00
  • 2948
  • 5
Съперник на Черноморец (Балчик) отказа договорена контрола

Съперник на Черноморец (Балчик) отказа договорена контрола

  • 4 фев 2026 | 08:58
  • 787
  • 0
Раздяла в Сливнишки герой

Раздяла в Сливнишки герой

  • 4 фев 2026 | 08:46
  • 947
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

  • 4 фев 2026 | 12:01
  • 6824
  • 20
"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

  • 4 фев 2026 | 10:19
  • 18764
  • 86
Анализът на Нико Петров: Левски изглеждаше като юношески отбор срещу Лудогорец

Анализът на Нико Петров: Левски изглеждаше като юношески отбор срещу Лудогорец

  • 4 фев 2026 | 12:14
  • 8919
  • 14
Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал!

Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал!

  • 4 фев 2026 | 09:59
  • 8578
  • 13
Българските олимпийци пристигат в Италия с много талант, надежди и оптимизъм

Българските олимпийци пристигат в Италия с много талант, надежди и оптимизъм

  • 4 фев 2026 | 11:05
  • 2595
  • 2