Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Винисиус Жуниор откри магазин с Ким Кардашиян в Париж

Винисиус Жуниор откри магазин с Ким Кардашиян в Париж

  • 5 фев 2026 | 07:04
  • 1424
  • 1
Винисиус Жуниор откри магазин с Ким Кардашиян в Париж

Винисиус Жуниор присъства на събитие в Париж, където беше заедно с Ким Кардашиян и рапъра Central Cee. Партито беше организирано от Nike по случай откриването на нов временен магазин на марката Skims, собственост на Кардашиян, която продава оформящо бельо, във френската столица.

Бразилското крило на Реал Мадрид, на 25 години, има партньорство със спортния гигант от 13-годишна възраст, което му носи около 8 милиона евро годишно.

Винисиус Жуниор позира за снимки до 45-годишната Ким Кардашиян, която се открояваше с розова рокля.

Пътуването се случва след новини за романтична среща с пилота Люис Хамилтън. Според вестник The Sun, двойката се е насладила на бягство в ексклузивния Estelle Manor в Котсуолдс, а по-късно е пътувала до Париж, където се твърди, че е отседнала в луксозния хотел Le Bristol, един от любимите на американската знаменитост.

Припомняме, че 41-годишният Люис Хамилтън се готви да започне своя сезон във Формула 1 в Австралия в началото на март, но преди това ще замине за Бахрейн за предсезонните тестове с Ферари.

Следвай ни:

Още от Булевард

Бившата на Роналдо разби конкуренцията с голи снимки

Бившата на Роналдо разби конкуренцията с голи снимки

  • 4 фев 2026 | 20:47
  • 3437
  • 3
Гери-Никол пръска сексапил пред огледалото

Гери-Никол пръска сексапил пред огледалото

  • 4 фев 2026 | 18:18
  • 3075
  • 6
Дори на 51 години, бившата на Скоти Пипън подлуди мрежата със секси визия

Дори на 51 години, бившата на Скоти Пипън подлуди мрежата със секси визия

  • 4 фев 2026 | 18:13
  • 3043
  • 9
Мбапе плаща луди пари на майка си

Мбапе плаща луди пари на майка си

  • 4 фев 2026 | 18:12
  • 3969
  • 10
Глорила пак вдига градусите на мач от НБА

Глорила пак вдига градусите на мач от НБА

  • 4 фев 2026 | 18:07
  • 1807
  • 1
Годеницата на НБА звезда прикова погледите в мини рокля

Годеницата на НБА звезда прикова погледите в мини рокля

  • 4 фев 2026 | 16:36
  • 1790
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА привлича защитник следващата седмица

ЦСКА привлича защитник следващата седмица

  • 5 фев 2026 | 08:08
  • 1673
  • 0
Аталанта застава на пътя на Ювентус скъм 1/2-финала за Купата на Италия

Аталанта застава на пътя на Ювентус скъм 1/2-финала за Купата на Италия

  • 4 фев 2026 | 07:55
  • 785
  • 1
Интер удари Торо и е на полуфинал за Купата

Интер удари Торо и е на полуфинал за Купата

  • 4 фев 2026 | 23:55
  • 10623
  • 4
Резервите на Ман Сити не пожалиха Нюкасъл в реванша и уредиха сблъсък с Арсенал на финала

Резервите на Ман Сити не пожалиха Нюкасъл в реванша и уредиха сблъсък с Арсенал на финала

  • 4 фев 2026 | 23:55
  • 16369
  • 16
БФС започва да анализира съдийските решения в поредица

БФС започва да анализира съдийските решения в поредица

  • 4 фев 2026 | 17:06
  • 13548
  • 71
Официално: Левски се раздели с Папи Галчев

Официално: Левски се раздели с Папи Галчев

  • 4 фев 2026 | 17:36
  • 25403
  • 35