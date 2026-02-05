Винисиус Жуниор откри магазин с Ким Кардашиян в Париж

Винисиус Жуниор присъства на събитие в Париж, където беше заедно с Ким Кардашиян и рапъра Central Cee. Партито беше организирано от Nike по случай откриването на нов временен магазин на марката Skims, собственост на Кардашиян, която продава оформящо бельо, във френската столица.

Бразилското крило на Реал Мадрид, на 25 години, има партньорство със спортния гигант от 13-годишна възраст, което му носи около 8 милиона евро годишно.

Винисиус Жуниор позира за снимки до 45-годишната Ким Кардашиян, която се открояваше с розова рокля.

Vinicius at the Nike SKIMS Paris lauch 📍🇫🇷 pic.twitter.com/36foFLnLcU — Viní Jr.FanBoy 🤍🇧🇷🇫🇷 (@vinijrfanboy_) February 3, 2026

Пътуването се случва след новини за романтична среща с пилота Люис Хамилтън. Според вестник The Sun, двойката се е насладила на бягство в ексклузивния Estelle Manor в Котсуолдс, а по-късно е пътувала до Париж, където се твърди, че е отседнала в луксозния хотел Le Bristol, един от любимите на американската знаменитост.

Припомняме, че 41-годишният Люис Хамилтън се готви да започне своя сезон във Формула 1 в Австралия в началото на март, но преди това ще замине за Бахрейн за предсезонните тестове с Ферари.