Винисиус към рефера: Ямал винаги симулира

Нападателят на Реал Мадрид Винисиус Жуниор oбвини Ламин Ямал, че е симулант. Това стана по време на изминалия финал за Суперкупата на Испания между “белите” и Барселона в Джеда, спечелен от “блаугранас” с 3:2.

След единоборство между двамата бразилецът се обръща към главния съдия с думите “Казах ти, Ламин винаги пада, симулира!“, твърди вестник “Спорт”.

Преди самото Ел Класико Ямал провокира мадридчани, след като публикува в Инстаграм изображение от анимационния сериал “Самурай Джак”. Той разказва историята на млад воин, който постоянно се бори с могъщ демон на име Аку и никога не се предава.

„Млад съм. Но съм готов да се бия“, е един от лозунгите на сериала. Нападателят на Барселона се виждаше в ролята на Самурай Джак, готов отново да се бие с демона Аку, олицетворен от Реал.

