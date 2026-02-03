Танчо Калпаков: Искам Марек да има стил

Старши треньорът на Марек Танчо Калпаков говори за подготовката на отбора дотук.

За контролата със Славия (2:2)

"От резултатите във всички контроли трябва да сме доволни, може би с изключение на проверката със Спортист Своге. Доволни сме и от контролната среща със Славия – един от добрите отбори в Първа лига, отбор, който има лице и изграден стил. Реално те стигнаха до доста голови положения, които не успяха да вкарат, но пък за сметка на това отбелязаха от две наши груби грешки. Ние искаме да изградим стил, а не просто да ритаме топката. Доста пъти излязохме от преса на този грамотен отбор. На този етап грешките не са проблем. В официалните мачове, когато концентрацията е далеч по-завишена, се надяваме такива грешки да не се случват. В голяма част от мача стояхме равностойно на Славия".

Новите попълнения

"Новите попълнения са част от отбора, не ги делим на нови и стари футболисти. Радваме се, че успяхме да вдигнем конкуренцията вътре в отбора. Виждам, че всеки един се раздава в мачовете и тренировките. Позицията централен защитник е определяща за всеки отбор. Матиас Айба игра в две контроли по едно полувреме и се представи добре. Ще говорим с него и с ръководството и ще опитаме да се разберем. Може би с привличането на централен бранител ще приключим селекцията".

Предстоящата проверка с третодивизионния Оборище

"С оглед това, че първият ни мач в първенството е домакински, искаме да изиграем една контрола пред нашата публика. С Оборище ще ни е последната проверка и ще видим лицето, с което ще влезем в първенството. Към момента сме наясно в голяма степен със състава, с който ще излезем в първия мач, стига всички да са здрави."

Поглед върху конкурентите в първенството

"Всеки иска да направи добър състав. На никой не му се изпада. Ние се интересуваме от състоянието на нашия отбор. Искаме другите тимове да се съобразяват с нас. Със сигурност ще обърнем нужното внимание на съперниците, но на този етап искаме ние да си изградим отбора и да изглеждаме добре на терена. Предстои ни много работа и много тежък пролетен полусезон във Втора лига".