Ремонтът на "Бончук" започна от съблекалните, мисли се и за осветление

Заместник-кметът на Дупница Бойко Христов внесе яснота по вече започналия ремонт на стадион "Бончук". Той разкри, че се прави всичко необходимо в близко бъдеще да бъде поставено осветление.

"Дългочакан проект. Фирмата изпълнител стартира част от дейностите. За идната седмица подготвят да направят покрива, което е най-важното, защото има сериозни течове. Ремонтните дейности стартираха от домакинската съблекалня. Поет е ангажимент на 15 февруари, когато е първият ни домакински мач за първенство, да са ремонтирани двете съблекални плюс покрива. Всичко останало, което ще се прави по административната част на сградата, ще се случи в период, в който няма да засегне мачовете на Марек. За момента дейностите вървят добре, доставени са и материали. Изграждат се ел. и ВиК инсталации. Имаме уговорка с фирмата дори да се направят и повече неща от тези, които са заложени", обясни Христов.

"Относно ремонта на терена ще се прецени докъде сме стигнали с авансовото плащане, вероятно ще се изискат и междинни плащания. Най-вероятно това ще се случи за есенния полусезон. Действа се доста динамично, защото имаме подписан договор с ММС за ремонт на пистата на стадиона и изграждане на изкуствено игрище на терен „Шмиргела“. Това е още една добра новина, защото тези неща не са заложени в другия проект на МРРБ", поясни заместник-кметът.

"Общинското ръководство е водило много дебати относно поставянето на осветление на стадион „Бончук“. Ще направим всичко възможно поне да бъдат положени окабелявания, трасета, фундаменти. За да може евентуално да остане само да се изправят стълбове за осветление. При всички случаи с фирмите, които ще работя по сегашните два проекта, ще водим преговори да направят позиции, за да стигнем, дай Боже, в сезон 2026/27 да имаме и осветление", завърши Христов.