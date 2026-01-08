Популярни
OЧАКВАЙТЕ В 15:00: Владо Николов гост в "Block Out"
  2. Марек
Кметът на Дупница: Финансовото състояние на отбора е добро и ще бъде добро

  • 8 яну 2026 | 13:28
  • 410
  • 1
Кметът на Дупница д-р Първан Дангов се обърна към футболистите на Марек преди първата им тренировка за 2026 г. 

„Искам да ви вдъхна вяра. Да вярваме в това, което легендарният Сашо Паргов ни казваше и да гоните високи спортни резултати. Когато в един отбор има единоначалие и се изпълняват указанията на треньора и на целия щаб, има и резултати”, започна Дангов.  

Той увери играчите, че клубът се намира в добро финансово състояние: “От страна на общинското ръководство имайте уверението, че финансовото състояние на отбора е добро и ще бъде добро. И това, което сме положили като усилия за подобряване на материалната база, вече е факт. Като стартират същинските ремонтни дейности на стадиона, вероятно няма да може да ползваме базата за няколко кръга”.  

“Но от вас искам едно – да бъдете сърцати както в живота, така и на терена. Отстоявайте винаги принципите на високото спортно майсторство, за да завоювате призови места. Тогава и публиката ще дойде. Напред и на добър час!“, завърши кметът на Дупница. 

