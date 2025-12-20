Популярни
Най-после! След празниците започва ремонтът на "Бончук", оправят и терена

  • 20 дек 2025 | 19:12
  • 523
  • 0
Дългоочакваният ремонт на стадион "Бончук" в Дупница ще започне съвсем скоро. Това стана ясно от думи на кмета Първан Дангов по време на коледното тържество на Марек.

"Добрата новина дойде в началото на тази седмица – авансът, който беше предвиден от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за ремонта на централната част на сградата на стадион "Бончук", е факт. Фирмата ще започне да работи в първите дни на 2026 г. Там ще бъдат вложени около 2,5 млн. лева. Ще бъде ремонтирана не само сградата, а и самият футболен терен. Ще бъде направена и поливна система – нещо, което изисква едно модерно съоръжение", обяви д-р Дангов.

Кметът съобщи и още една позитивна вест. "Втората добра новина е от вчера. ММС ще финансира с около 1,7 млн. лева изцяло ремонта на пистата на "Бончук", както и ново изкуствено футболно игрище на т.нар. терен "Шмиргел". Всичко това е факт, благодарение на нашите общи усилия – на ръководството на Общината и на футболния клуб и ще бъде направено за бъдещето на децата! На "Бончук" ще стават само хубави неща", категоричен бе Първан Дангов.

