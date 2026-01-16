Марек си върна опитен нападател

Светослав Диков отново е футболист на Марек. Снажният нападател започна кариерата си в професионалния футбол през 2013 г. именно от стадион "Бончук", пристигайки тогава от третодивизионния Сливнишки герой. Диков носеше екипа на дупничани до 2015 г.

Любопитното е, че тогава Светльо Диков играеше като вътрешен халф, за да направи кариера в последствие на върха на атаката.

Марек надви Септември (Сф) след обрат

У нас Диков е играл още за отборите на Верея, Царско село, ЦСКА 1948, Локомотив (София), Спортист (Своге) и за последно в Хебър.