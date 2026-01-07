Марек привлече капитана на Пирин

Доскорошният капитан на Пирин (Благоевград) Александър Дюлгеров вече е футболист на Марек, съобщиха от втородивизионния клуб от Дупница. 35-годишният защитник се споразумя с ръководството и ще заиграе на "Бончук", като вече направи и първа тренировка с новите си съотборници на старта на зимната подготовка на отбора днес.

Дюлгеров има богат опит с над 370 мача в българския футбол, като е играл още за ЦСКА, Монтана, Локомотив (София), Славия, Септември и Етър. Защитавал е цветовете и на румънския Конкордия през 2015 г. През ноември 2017 г. получава и повиквателна за националния отбор, но така и не записва дебют, след като остава резерва в контролата срещу Саудитска Арабия (1:0) в Португалия.

Той записа 18 мача с два гола за родния си Пирин през есента. Към състава от Дупница се присъединиха и полузащитниците Китан Василев и Веселин Любомиров, които идват от Вихрен. 28-годишният Василев е играл също така за Пирин (Благоевград), Славия, Витоша (Бистрица), Царско Село, Локомотив София, Септември (Симитли), Хебър, Крумовград и Добруджа, а 29-годишният Любомиров, който е юноша на Лудогорец, се завръща в Марек, за който има 48 мача с четири гола и седем асистенции в два периода между 2019-а и 2023-а. Той е бил част и от Пирин (Благоевград), Локомотив (Горна Оряховица), Септември (Симитли) и Спартак (Варна).

Старши треньорът Танчо Калпаков иска да подсили състава с още две качествени попълнения на позициите офанзивен халф и централен защитник. Подготовката на отбора ще бъде изцяло в България. Договорени са част от контролните срещи по време на подготовката. Три от съперниците ще бъдат тимове от efbet Лига – срещу Септември след седмица в София, срещу Ботев (Враца) и срещу Славия. Останалите противници са втородивизионният Спортист (Своге) и третодивизионният Оборище (Панагюрище). Вероятно ще бъде изигран и още един контролен мач. Началните часове и терените, на които ще се играят проверките, ще бъдат уточнени допълнително.