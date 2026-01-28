Популярни
  Марек
  2. Марек
  Спортист (Своге) и Марек със зрелищно реми

Спортист (Своге) и Марек със зрелищно реми

  • 28 яну 2026 | 19:00
  • 614
  • 0
Спортист (Своге) и Марек със зрелищно реми

Марек завърши наравно 3:3 с тима на Спортист (Своге) в контрола, играна на терена в Бобошево. Дупничани поведоха в резултата в самото начало на мача с гол на новото попълнение Китан Василев. По-късно "шоколадите" възстановиха равенството за 1:1 чрез Васил Димитров.

Спортист пропусна дузпа, бита от Томас Добрев, но след това поведе за 2:1 с нов гол на Димитров. Давиде Георгиев изравни за 2:2, но Спортист отново отбеляза - 3:2 с попадение на Коне. Точка на спора сложи друго ново попълнение на Марек - Светослав Диков за крайното 3:3.

