Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
  3. Уулвс прие офертата на Кристъл Палас за Странд Ларсен

Уулвс прие офертата на Кристъл Палас за Странд Ларсен

  • 1 фев 2026 | 17:16
  • 258
  • 0
Уулвс прие офертата на Кристъл Палас за Странд Ларсен

Уулвърхамптън прие оферта от Кристъл Палас на стойност 48 милиона лири за Йорген Странд Ларсен. Предложението за нападателя включва гарантирани 43 милиона плюс 5 милиона в бонуси. Офертата е с два милиона по-малко от тази, за която се бяха споразумели двата клуба преди няколко дни. Палас обаче забави последните разговори, тъй като се колебаеше дали да даде подобна сума за Ларсен.

Лийдс също имаше интерес към нападателя, но реши, че няма да минава границата от 40 милиона. Преминаването на Ларсен в Кристъл Палас ще позволи на “орлите” да пуснат Жан-Филип Матета в Милан. Те чакаха да си осигурят негов заместник преди да одобрят трансфера.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

  • 1 фев 2026 | 17:07
  • 20681
  • 0
Вердер (Бремен) изгони треньора на седмия месец

Вердер (Бремен) изгони треньора на седмия месец

  • 1 фев 2026 | 13:23
  • 827
  • 0
Атлетико Мадрид уреди звезда на Серия "А"

Атлетико Мадрид уреди звезда на Серия "А"

  • 1 фев 2026 | 10:57
  • 10880
  • 1
Ливърпул преговаря за нидерландски национал

Ливърпул преговаря за нидерландски национал

  • 1 фев 2026 | 10:21
  • 9992
  • 0
Толкова по-зле ли е ПСЖ спрямо миналия сезон

Толкова по-зле ли е ПСЖ спрямо миналия сезон

  • 1 фев 2026 | 10:07
  • 5748
  • 0
Ужасяващ сблъсък с глави беляза Леванте - Атлетико, играч е в болница

Ужасяващ сблъсък с глави беляза Леванте - Атлетико, играч е в болница

  • 1 фев 2026 | 09:39
  • 3819
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

  • 1 фев 2026 | 14:28
  • 23292
  • 78
Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

  • 1 фев 2026 | 13:45
  • 52758
  • 83
Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

  • 1 фев 2026 | 17:07
  • 20681
  • 0
Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

  • 1 фев 2026 | 13:25
  • 31690
  • 42
Ман Юнайтед 2:1 Фулъм, отмениха гол на "котиджърс"

Ман Юнайтед 2:1 Фулъм, отмениха гол на "котиджърс"

  • 1 фев 2026 | 15:59
  • 6693
  • 15
Джокович към Надал и Алкарас: Днес бяхте двама на един, не е честно

Джокович към Надал и Алкарас: Днес бяхте двама на един, не е честно

  • 1 фев 2026 | 14:22
  • 11347
  • 5