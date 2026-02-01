Уулвс прие офертата на Кристъл Палас за Странд Ларсен

Уулвърхамптън прие оферта от Кристъл Палас на стойност 48 милиона лири за Йорген Странд Ларсен. Предложението за нападателя включва гарантирани 43 милиона плюс 5 милиона в бонуси. Офертата е с два милиона по-малко от тази, за която се бяха споразумели двата клуба преди няколко дни. Палас обаче забави последните разговори, тъй като се колебаеше дали да даде подобна сума за Ларсен.
Лийдс също имаше интерес към нападателя, но реши, че няма да минава границата от 40 милиона. Преминаването на Ларсен в Кристъл Палас ще позволи на “орлите” да пуснат Жан-Филип Матета в Милан. Те чакаха да си осигурят негов заместник преди да одобрят трансфера.
Снимки: Imago