Монтана направи първа тренировка на "Огоста" след завръщането си от Турция

В типично зимна обстановка футболистите на Монтана направиха първа тренировка след завръщането си от лагера в Сиде. В турския курорт отборът изигра три контролни срещи, в които записа победа с 1:0 над румънския втородивизионен Сепси, направи 2:2 с елитния косовски Лапи и загуби с 0:1 от третодивизионния руски Лениноградец.



Проверката с аматъорския тим от Санкт Петербург бе изгледана от кмета на Монтана Златко Живков, който бе днес и на стадион "Огоста".