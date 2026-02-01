Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Шампионът на двойки от "Големия шлем" Димитър Кисимов се завръща в България след големия успех в Австралия
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Монтана направи първа тренировка на "Огоста" след завръщането си от Турция

Монтана направи първа тренировка на "Огоста" след завръщането си от Турция

  • 1 фев 2026 | 21:01
  • 426
  • 0
Монтана направи първа тренировка на "Огоста" след завръщането си от Турция

В типично зимна обстановка футболистите на Монтана направиха първа тренировка след завръщането си от лагера в Сиде. В турския курорт отборът изигра три контролни срещи, в които записа победа с 1:0 над румънския втородивизионен Сепси, направи 2:2 с елитния косовски Лапи и загуби с 0:1 от третодивизионния руски Лениноградец.

Проверката с аматъорския тим от Санкт Петербург бе изгледана от кмета на Монтана Златко Живков, който бе днес и на стадион "Огоста".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Атлетик и Родопа с победи в Пловдив

Атлетик и Родопа с победи в Пловдив

  • 1 фев 2026 | 18:58
  • 734
  • 0
Осем нови в Аксаково

Осем нови в Аксаково

  • 1 фев 2026 | 18:43
  • 839
  • 0
Рилци победи дубъла на Бенковски в контрола с 11 гола

Рилци победи дубъла на Бенковски в контрола с 11 гола

  • 1 фев 2026 | 18:34
  • 1025
  • 0
Волов-Шумен 2007 громи Устрем

Волов-Шумен 2007 громи Устрем

  • 1 фев 2026 | 18:25
  • 634
  • 0
Вихрен представи тунизийски защитник

Вихрен представи тунизийски защитник

  • 1 фев 2026 | 17:07
  • 999
  • 1
Ботев (Враца) и Арарат не се победиха в контрола

Ботев (Враца) и Арарат не се победиха в контрола

  • 1 фев 2026 | 17:06
  • 916
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

  • 1 фев 2026 | 14:28
  • 40693
  • 220
Шампионът Кисимов се завръща на родна земя

Шампионът Кисимов се завръща на родна земя

  • 1 фев 2026 | 21:22
  • 1459
  • 0
Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

  • 1 фев 2026 | 17:07
  • 42287
  • 348
Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

  • 1 фев 2026 | 18:02
  • 31013
  • 64
Тотнъм отново спря Манчестър Сити

Тотнъм отново спря Манчестър Сити

  • 1 фев 2026 | 20:29
  • 17635
  • 82
Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

  • 1 фев 2026 | 20:45
  • 3318
  • 0