Монтана замина за Турция без шестима футболисти

С група от 22 футболисти отборът на Монтана замина днес на лагер в турския курорт Сиде. Монтанци ще се готвят там до 30 януари и ще изиграят три контролни срещи. Заради проблеми с визите нигерийците Филип Ежике, Ибрахима Мухаммад и Соломон Джеймс, и ганийският защитник Кристофър Ачеампонг ще остават да тренират на клубната база.

Визови проблеми спират четирима от Монтана за лагера в Турция

Португалският полузащитник Томас Азеведо е болен и също не пътува с отбора. Хърватският защитник Ариан Мършуля пък се завърна в родината си, където ще претърпи операция.

Групата на Монтана за лагера в Сиде:

вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса, Никола Кръстев;

защитници: Костадин Илиев, Димитър Буров, Ивайло Марков, Давид Кармона, Жоржинзо Суаред, Албин Линер;

полузащитници: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Радослав Славчев, Важебах Сакор, Ангелос Цингарас;

нападатели: Владислав Цеков, Петър Атанасов, Иван Коконов, Борис Димитров, Витиньо, Калоян Стрински, Умаро Балде, Петър Андреев.

контролните срещи:

23.01. Монтана – Лапи (Косово)

26.01. Монтана – Сепси (Румъния)

29.01. Монтана – Лениноградец (Русия)