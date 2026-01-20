Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Монтана замина за Турция без шестима футболисти

Монтана замина за Турция без шестима футболисти

  • 20 яну 2026 | 16:10
  • 379
  • 0
Монтана замина за Турция без шестима футболисти

С група от 22 футболисти отборът на Монтана замина днес на лагер в турския курорт Сиде. Монтанци ще се готвят там до 30 януари и ще изиграят три контролни срещи. Заради проблеми с визите нигерийците Филип Ежике, Ибрахима Мухаммад и Соломон Джеймс, и ганийският защитник Кристофър Ачеампонг ще остават да тренират на клубната база.

Визови проблеми спират четирима от Монтана за лагера в Турция
Визови проблеми спират четирима от Монтана за лагера в Турция

Португалският полузащитник Томас Азеведо е болен и също не пътува с отбора. Хърватският защитник Ариан Мършуля пък се завърна в родината си, където ще претърпи операция.

Групата на Монтана за лагера в Сиде:

вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса, Никола Кръстев;

защитници: Костадин Илиев, Димитър Буров, Ивайло Марков, Давид Кармона, Жоржинзо Суаред, Албин Линер;

полузащитници: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Радослав Славчев, Важебах Сакор, Ангелос Цингарас;

нападатели: Владислав Цеков, Петър Атанасов, Иван Коконов, Борис Димитров, Витиньо, Калоян Стрински, Умаро Балде, Петър Андреев.

контролните срещи:

23.01. Монтана – Лапи (Косово)

26.01. Монтана – Сепси (Румъния)

29.01. Монтана – Лениноградец (Русия)

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Еврогол отне победата на Арда

Еврогол отне победата на Арда

  • 20 яну 2026 | 15:44
  • 5387
  • 5
Георги Кабаков ще свири мач от Лига Европа

Георги Кабаков ще свири мач от Лига Европа

  • 20 яну 2026 | 13:28
  • 1196
  • 2
Лудогорец с исторически сблъсък в Шотландия

Лудогорец с исторически сблъсък в Шотландия

  • 20 яну 2026 | 13:04
  • 3245
  • 2
Димитров на въпрос за Васко да Гама от Бояна: С шеги го докарахме дотук

Димитров на въпрос за Васко да Гама от Бояна: С шеги го докарахме дотук

  • 20 яну 2026 | 12:58
  • 1280
  • 2
Съдията от Малмьо – Лудогорец ще ръководи и гостуването на разградчани в Глазгоу

Съдията от Малмьо – Лудогорец ще ръководи и гостуването на разградчани в Глазгоу

  • 20 яну 2026 | 11:59
  • 1709
  • 0
ЦСКА с тежка тренировка ден преди най-сериозната контрола в Турция, халф се прибра в София

ЦСКА с тежка тренировка ден преди най-сериозната контрола в Турция, халф се прибра в София

  • 20 яну 2026 | 11:28
  • 6936
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

  • 20 яну 2026 | 08:55
  • 17338
  • 55
ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

  • 20 яну 2026 | 09:05
  • 33111
  • 56
Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

  • 20 яну 2026 | 07:35
  • 33846
  • 32
Еврогол отне победата на Арда

Еврогол отне победата на Арда

  • 20 яну 2026 | 15:44
  • 5387
  • 5
Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

  • 20 яну 2026 | 10:05
  • 43503
  • 75
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 20 яну 2026 | 07:45
  • 121555
  • 41