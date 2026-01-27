Акис Вавалис е доволен от представянето на Монтана в дефанзивен план

Старши треньорът на Монтана Акис Вавалис похвали футболистите си за представянето в защита във вчерашната проверка с румънския Сепси в Белек, но също така е наясно, че му предстои работа в определени детайли на играта.

Монтана надви румънския Сепси

"Стояхме много добре, особено в дефанзивен план. Не позволихме на съперника да създаде чисти положения пред нашата врата, въпреки умората от двуразовите тренировки, които правим всеки ден. Това е показателно и обнадеждаващо. Също така искам да кажа, че съперникът не е случаен отбор. Имат сериозен опит в Европа, а сега се борят за връщане в румънската първа лига", обясни пред БТА старши треньорът на тима Акис Вавалис.