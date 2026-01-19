Визови проблеми спират четирима от Монтана за лагера в Турция

Четирима от чужденците на Монтана ще пропуснат предстоящия лагер на отбора в турския курорт Сиде (20-30 януари). Заради визови проблем нигерийците Филип Ежике, Ибрахим Мухамад и Соломон Джеймс, и ганийският защитник Кристофър Ачемпонг ще остават да тренират на клубната база в спортния комплекс "Огоста".

Пропадна контролата между Монтана и Спартак (Плевен)

С новака в efbet Лига обаче ще замине Борис Димитров. 21-годишният нападател започна зимна подготовка с ЦСКА 1948, който държи правата му, но ще се доиграе сезона отново в Монтана, за който през есента вкара 6 гола.