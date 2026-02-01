Популярни
Стилиян Орлинов грабна златото в скока на дължина в последния опит

Европейският финалист при юношите за 2025 г. Стилиян Орлинов спечели поредната си национална титла при подрастващите. Талантът от Сливен обаче стигна по трудния начин до успеха. Той извоюва националната титла на шампионата под 20 години в София със 7.27 метра, но постигна резултата в последния си опит. Това беше и единственият му скок над 7 метра в надпреварата. Теодор Янков също скача стабилно и извоюва среброто със 7.23 м. Илиян Марков допълни тройката с постижение от 7.09 м.

В скока на височина при юношите шампион на България стана Кристиан Цанев с 2.05 м. Златото в овчарския скок при юношите спечели Йордан Киров с 4.70 м. В същата дисциплина при девойките се наложи София Божилова с 3.05 м.

Национални шампиони в тласкането на гюле станаха Кирил Георгиев при юношите с 16.49 м и Стефани Димитрова с 11.78 м.

