Лъчезар Вълчев с първи старт за сезона, злато за Барбоза Фирмино при юношите

Европейският медалист при младежите под 23 години от 2025 г. Лъчезар Вълчев направи първи старт за зимния сезон. Талантливият ни състезател участва извън класирането на Националния шампионат по лека атлетика при юношите и девойките под 20 г. в зала “Фестивална” и се приземи на 16.40 метра в един от двата си успешни опита. В другия той постигна 16.30 м.

При юношите титлата грабна бронзовият европейски медалист за юноши под 20 г. Зинга Барбоза Фирмино с 15.40 м. Втори остана Кристиан Зафиров с 14.59 м, а бронзовото отличие отиде при Борис Хаджитодоров с 13.76 м.

В тройния скок при девойките златото извоюва Анжелина Петкова с 12.86 м. Сребърната медалистка на 60 м Радина Величкова завърши втора с 12.80 м, а Дияна Ангелова трета с 12.38 м.