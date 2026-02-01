Васил Антонов с нов национален рекорд на 200 м, второ злато за Рая Димитрова

Васил Антонов спечели титлата на 200 метра за юноши под 20 години с нов национален рекорд за юноши под 18 г. от 21.65 секунди. 17-годишният възпитаник на Мирослав Радуканов направи отлично бягане и стигна до поредния си успех на пистата. Димитър Христов също подобри личния си рекорд и спечели среброто с 21.85 сек. Лично постижение записа и бронзовият медалист Даниел Петров - 22.48 сек.

Рая Димитрова, която вчера спечели златото на 60 м, прибави още една титла към колекцията си, след като триумфира на 200 м. 17-годишната състезателка на Константин Миланов подобри личния си рекорд и постигна убедителен успех с 24.85 сек. Със среброто се окичи Виктория Чанкова също с лично постижение от 25.42 сек, а трета се нареди Маргарита Друмева с личен рекорд от 25.92 сек.

Снимки: БФЛА и Sportal.bg