Християн Касабов подобри още един национален рекорд на 60 м/пр

Сребърният медалист на 100 метра с препятствия от Европейското първенство за юноши и девойки под 20 години от 2025 г. Християн Касабов спечели националната титла на България на 60 м/пр в зала в тази възрастова група с нов национален рекорд. Състезателят на Симеон Попхлебаров триумфира в зала “Фестивална” с постижение от 7.77 секунди. Сребърното отличие в дисциплината заслужи Здравко Здравков с личен рекорд от 7.98 сек, а бронза грабна Мартин Танев с 8.14 сек.



Снимка: БФЛА