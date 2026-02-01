Ангел Дарандашев със златен дубъл на 1500 и 3000 м

Ангел Дарандашев постигна златен дубъл на 1500 и 3000 метра на Националния шампионат по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години. В първия ден от шампионата, който се провежда в столичната зала “Фестивална”, талантът от Луковит триумфира на 1500 м с личен рекорд от 4:05.27 минути. Втори завърши Виктор Петков също с лично постижение от 4:06.87 мин. На третото място на почетната стълбичка са качи Борис Гатев, който също регистрира най-добър резултат в кариерата си в зала - 4:10.09 мин.

Днес Дарандашев беше най-бърз и в бягането на 3000 м, като отново спечели златото с лично постижение от 8:56.60 мин. Среброто извоюва Панчо Панчев с 8:59.96 мин, бронза взе Атила Расим с 9:00.80 мин.



Снимка: lukovit.bg