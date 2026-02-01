Популярни
»
Рая Димитрова надделя над Радина Величкова за титлата на 60 метра

  • 1 фев 2026 | 13:09
  • 338
  • 0
Рая Димитрова и Радина Величкова се впуснаха в здрава битка във финала на 60 метра при девойките на националния шампионат по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в зала “Фестивална” вчера. 17-годишната Димитрова спечели златото с личен рекорд от 7.40 секунди, а 18-годишната Величкова остана втора с 7.41 сек. Трета се нареди Емили Кирякова с лично постижение от 7.72 сек.

При юношите златото на 60 метра грабна Йоан Каменов с 6.82 сек. Среброто отиде при Деян Цветанов с 6.87 сек, а бронза взе Дилян Чернополски с личен рекорд от 6.89 сек.

