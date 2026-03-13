Популярни
България ще има и пети атлет на Световното първенство в зала

  • 13 март 2026 | 13:10
  • 352
  • 0
България ще има и пети състезател на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (Полша)  от 20 до 22 март, след като Световната атлетика днес е потвърдила участието на националния шампион на 60 метра с препятствия Станислав Станков, съобщиха от Българската федерация по лека атлетика.

Така за първи път след Живко Виденов, който стартира на Световното първенство на закрито в Лисабон 2001, страната ще има представител в късия спринт на хърделите.

За Станков това ще бъде дебют на Мондиал в зала при мъжете.

През 2021 година пак в Торун той участва в полуфиналите на 60 метра с препятствия на Европейското първенство за мъже и жени. Година по-късно Станков бе покрил норматив за участие на Световното пъввенство в зала в Белград, но контузия го извади за дълго време от състезания.

„Радвам се, че ще участвам на Световното и България ще има още един атлет в Торун. Надявам се да се представя добре, въпреки кратката почивка след Държавното първенство", коментира Станислав.

Освен Станков България ще бъде представена в Торун още от Божидар Саръбоюков (скок на дължина), Христо Илиев и Никола Караманолов (60 м) и Александра Начева (троен скок).

За последно страната е участвала на Световно първенство в зала с толкова голям състав през 2018 година в Бирмингам.

