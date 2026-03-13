Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Започна обновяването на лекоатлетическата писта на Националния стадион "Васил Левски"

Започна обновяването на лекоатлетическата писта на Националния стадион "Васил Левски"

  • 13 март 2026 | 11:07
  • 191
  • 0
Започна обновяването на лекоатлетическата писта на Националния стадион "Васил Левски"

Стартира ремонтът на лекоатлетическата писта на Националния стадион „Васил Левски“, съобщиха от Българската федерация по лека атлетика.  Проектът вече е в ход, след като беше осигурено финансиране от българското правителство на стойност от близо 1.5 милиона евро.

За първи път от близо 30 години едно от основните съоръжения за състезания и тренировки по лека атлетика у нас ще бъде изцяло обновено. Пистата ще бъде изградена по съвременни технологии, отговарящи на високите международни стандарти, което ще осигури условия стадионът да приеме стартове на национално и международно ниво, включително европейско първенство.

Пистата ще запази класическия си червен цвят, но ще бъде с полиуретанова настилка тип „сандвич“, положена на място, и сертифицирана от World Athletics. Стартът на 110 метра ще бъде изнесен зад старта на 100 метра, което ще позволи състезателите в дисциплината с препятствия да финишират на финалната линия на късия спринт. Ще бъдат коригирани и леглата за поставяне на прътовете в сектора за овчарски скок, за да се подобри позиционирането на дюшека и да се предотврати навлизането му в първите два коридора на пистата. Останалите сектори ще запазят позициите си.  При благоприятни атмосферни условия се очаква строително-ремонтните дейности да приключат през месец юни. Необходимата организация за изпълнението на проекта вече е създадена.

„Страната ни ще разполага с модерна лекоатлетическа писта. Това е изключително важна стъпка за българската лека атлетика. Благодаря на Национална спортна база, на Министерството на младежта и спорта, и лично на министрите Иван Пешев и Димитър Илиев, които подкрепиха реализацията на този проект и осигуриха необходимата приемственост между редовното и служебното правителство. Двете институции взеха предвид всички препоръки на БФЛА за качественото изпълнение на пистата. Именно това сътрудничество е от съществено значение за качествени проекти. Убеден съм, че обновената писта ще създаде още по-добри условия за подготовката на българските атлети и за провеждането на големи международни състезания у нас“, коментира президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов.

