Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
Четирима българи на Европейската купа по хвърляния

  • 13 март 2026 | 20:08
  • 196
  • 0
Европейската купа по хвърляния ще бъде проведена на 14-15 март в Никозия, Кипър, а участие в нея ще вземат четирима български атлети.

Отборът е воден от многократния шампион на чук и национален рекордьор за юноши в тази дисциплина – Валентин Андреев, а с него са трима талантливи млади атлети във възраста под 23 години – финалистът от европейско първенство Тодор Петров (гюле), Симеон Касълс (диск) и Преслав Вълев (чук). Техен треньор е Андриан Андреев.

България е кандидат за домакин на това състезание в периода 2028-2030 година чрез базата за хвърляния в Балчик.

Валентин Андреев – чук – мъжеСимеон Касълс – диск – младежи под 23 годиниТодор Петров – гюле – младежи под 23 годиниПреслав Вълев – чук – младежи под 23 годиниТреньор и водач на българския отбор: Андриан Андреев

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

България ще участва с 8 атлети на Балканиадата по спортно ходене

  • 13 март 2026 | 16:58
  • 262
  • 0
България ще има и пети атлет на Световното първенство в зала

  • 13 март 2026 | 13:10
  • 1345
  • 0
Започна обновяването на лекоатлетическата писта на Националния стадион "Васил Левски"

  • 13 март 2026 | 11:07
  • 1981
  • 0
"Панагюрище ултра" по повод 150 години от Априлското въстание

  • 13 март 2026 | 10:45
  • 929
  • 1
Дуплантис: Скачах за Швеция!

  • 13 март 2026 | 08:18
  • 611
  • 0
Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

  • 12 март 2026 | 22:00
  • 14362
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Локо (София) и Славия не успяха да решат дербито

  • 13 март 2026 | 20:16
  • 10846
  • 52
Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

  • 13 март 2026 | 18:37
  • 18653
  • 22
Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

  • 13 март 2026 | 15:18
  • 23867
  • 49
След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

  • 13 март 2026 | 14:28
  • 18655
  • 18
Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

  • 13 март 2026 | 09:10
  • 46760
  • 104
Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

  • 13 март 2026 | 10:14
  • 23208
  • 36