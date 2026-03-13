Четирима българи на Европейската купа по хвърляния

Европейската купа по хвърляния ще бъде проведена на 14-15 март в Никозия, Кипър, а участие в нея ще вземат четирима български атлети.

Отборът е воден от многократния шампион на чук и национален рекордьор за юноши в тази дисциплина – Валентин Андреев, а с него са трима талантливи млади атлети във възраста под 23 години – финалистът от европейско първенство Тодор Петров (гюле), Симеон Касълс (диск) и Преслав Вълев (чук). Техен треньор е Андриан Андреев.

България е кандидат за домакин на това състезание в периода 2028-2030 година чрез базата за хвърляния в Балчик.

