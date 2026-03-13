  Bulgaria ще участва с 8 атлети на Балканиадата по спортно ходене

България ще участва с 8 атлети на Балканиадата по спортно ходене

България ще участва с 8 атлети на Балканиадата по спортно ходене

България ще бъде представена от осем състезатели в отделните възрастови групи на Балканския шампионат по спортно ходене в Измир (Турция) на 14 март, съобщиха от Българската федерация по лека атлетика (БФЛА).

Освен атлетите и официалните лица в Измир ще бъде и Мария Караджова, която е с категория на международен съдия по лека атлетика и ще бъде част от съдийския екип на първенството.  „Благодаря на усърдието на членовете на комисията „Атлетика извън стадион“ към БФЛА за свършената работа по организацията на националния шампионат, селекцията на отбора, както и на спонсорите, които подпомогнаха спортното ходене.“, коментира президентът на БФЛА Георги Павлов.

„За първи път през този век ще има два национални шампионата по спортно ходене в спортния календар на БФЛА – в Пловдив, който бе на шосе, и на стадион в Хисаря, който предстои в края на април. Радостното е, че имаме и международен съдия на балканския шампионат в Турция в лицето на Мария Караджова, което показва и високото ниво на съдийството в България. Пожелавам успех на всички български атлети в Измир.“, добави той.

Състав на българския отбор за Балканиазата по спортно ходене в Турция: Жени – полумаратон – Мария Ангелова Девойки под 20 години – 10 км – Лазарина Христова, Пламена Георгиева Девойки под 18 години – 5 км – Екатерина Павлова, Йоанна Радославова Юноши под 20 години – 10 км – Дилян Мейдинов, Ашкън Али Юноши под 18 години – 10 км - Мирослав Стоянов

Треньорски щаб и официални лица - Господинка Жекова, Николай Янков, Елена Николаева, Красимир Тенджерски, Аня Темелкова, Атанас Димитров и Костадин Кисьов

Международен съдия от България - Мария Караджова

България ще има и пети атлет на Световното първенство в зала
  • 13 март 2026 | 13:10

България ще има и пети атлет на Световното първенство в зала

  • 13 март 2026 | 13:10
  • 1058
  • 0
Започна обновяването на лекоатлетическата писта на Националния стадион "Васил Левски"
  • 13 март 2026 | 11:07

Започна обновяването на лекоатлетическата писта на Националния стадион "Васил Левски"

  • 13 март 2026 | 11:07
  • 1705
  • 0
"Панагюрище ултра" по повод 150 години от Априлското въстание
  • 13 март 2026 | 10:45

"Панагюрище ултра" по повод 150 години от Априлското въстание

  • 13 март 2026 | 10:45
  • 692
  • 1
Дуплантис: Скачах за Швеция!

Дуплантис: Скачах за Швеция!

  • 13 март 2026 | 08:18
  • 578
  • 0
Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд
  • 12 март 2026 | 22:00

Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

  • 12 март 2026 | 22:00
  • 14235
  • 6
Дуплантис ще атакува рекорда на турнира в Париж

Дуплантис ще атакува рекорда на турнира в Париж

  • 12 март 2026 | 20:00
  • 862
  • 0
Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

  • 13 март 2026 | 15:18
  • 14456
  • 36
Локомотив 1:0 Септември, Севи Идриз бележи

Локомотив 1:0 Септември, Севи Идриз бележи

  • 13 март 2026 | 16:45
  • 5858
  • 5
След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

  • 13 март 2026 | 14:28
  • 11124
  • 8
Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

  • 13 март 2026 | 09:10
  • 36177
  • 94
Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

  • 13 март 2026 | 10:20
  • 15573
  • 2
Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

  • 13 март 2026 | 10:14
  • 17329
  • 34