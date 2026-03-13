Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Дуплантис: Скачах за Швеция!

Дуплантис: Скачах за Швеция!

  • 13 март 2026 | 08:18
  • 139
  • 0
Дуплантис: Скачах за Швеция!

Суперзвездата в овчарския скок Арманд Дуплантис отново бе във върхова форма и постави световен рекорд №15 в колекцията си. Още по-важното за него бе, че той стори това пред родна публика, печелейки изданието Mondo Classic в Упсала (Швеция).

“Толкова съм горд, че успях да направя това пред вас!”, каза Дуплантис след постижението си.

Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд
Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

“Скачах за себе си, скачах за смейството си, но също скачах и за вас, за Швеция, както и за всички, които ме подкрепят”, добави Дуплантис.

Така шведът демонстрира отлична форма малко повече от седмица преди Световното първенство в зала в Торун, където може да станем свидетели на още едно върхово постижение.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

  • 12 март 2026 | 22:00
  • 11260
  • 5
Дуплантис ще атакува рекорда на турнира в Париж

Дуплантис ще атакува рекорда на турнира в Париж

  • 12 март 2026 | 20:00
  • 773
  • 0
Почина олимпийският шампион на 1500 м от 1956 г. Рон Дилейни

Почина олимпийският шампион на 1500 м от 1956 г. Рон Дилейни

  • 12 март 2026 | 19:13
  • 1956
  • 0
Българите на Световното по лека атлетика в зала - Никола Караманолов

Българите на Световното по лека атлетика в зала - Никола Караманолов

  • 12 март 2026 | 17:58
  • 1833
  • 0
Българите на Световното в Торун - Христо Илиев

Българите на Световното в Торун - Христо Илиев

  • 12 март 2026 | 17:22
  • 2239
  • 0
Българите на Световното по лека атлетика в зала - Божидар Саръбоюков

Българите на Световното по лека атлетика в зала - Божидар Саръбоюков

  • 12 март 2026 | 16:31
  • 6566
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

  • 12 март 2026 | 19:25
  • 32810
  • 119
Малко столично дерби в "Надежда"

Малко столично дерби в "Надежда"

  • 13 март 2026 | 07:05
  • 1861
  • 5
Локо (Пловдив) ще спира негативна серия срещу непредсказуем съперник

Локо (Пловдив) ще спира негативна серия срещу непредсказуем съперник

  • 13 март 2026 | 07:14
  • 1175
  • 4
Джордж Ръсел зададе темпото в единствената тренировка в Китай

Джордж Ръсел зададе темпото в единствената тренировка в Китай

  • 13 март 2026 | 06:40
  • 4356
  • 1
Интригата остава жива след първите срещи от 1/8-финалите на Лига Европа

Интригата остава жива след първите срещи от 1/8-финалите на Лига Европа

  • 12 март 2026 | 23:50
  • 23562
  • 10
Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

  • 12 март 2026 | 22:00
  • 11260
  • 5