Дуплантис: Скачах за Швеция!

Суперзвездата в овчарския скок Арманд Дуплантис отново бе във върхова форма и постави световен рекорд №15 в колекцията си. Още по-важното за него бе, че той стори това пред родна публика, печелейки изданието Mondo Classic в Упсала (Швеция).

“Толкова съм горд, че успях да направя това пред вас!”, каза Дуплантис след постижението си.

“Скачах за себе си, скачах за смейството си, но също скачах и за вас, за Швеция, както и за всички, които ме подкрепят”, добави Дуплантис.

Така шведът демонстрира отлична форма малко повече от седмица преди Световното първенство в зала в Торун, където може да станем свидетели на още едно върхово постижение.