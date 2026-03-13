"Панагюрище ултра" по повод 150 години от Априлското въстание

Първото издание на състезанието по планинско бягане и колоездене „Панагюрище ултра“ ще се състои на 4 април 2026 година в Панагюрище по повод 150-ата годишнина от Априлското въстание. Това съобщи за БТА организаторът Николай Кръстев.

„Панагюрище ултра“ се реализира със съдействието на Община Панагюрище. По думите на Кръстев, в района на града досега не е провеждано подобно събитие, а подготовката за състезанието е продължила повече от една година.

Маршрутите включват пет трасета – три за планинско бягане на 12, 26 и 61 км и две за планинско колоездене на 26 и 61 км, уточни Кръстев. Той добави, че състезанието е включено и в календара на състезанията по бягане в България (Race Calendar BG). До момента участие са заявили 250 души, а за всеки завършил е предвиден медал.

Организирането на състезанието е лична инициатива, а идеята е възникнала в семейството на Кръстев. Това е първото състезание, което организира заедно със сина си Кристиян. Николай Кръстев добави, че е участвал в първия си маратон през 1989 година и оттогава се състезава в дисциплините бягане и колоездене.

„Панагюрище ултра“ има за цел да насърчи активния туризъм, спорта и връзката с природата, както и да допринесе за развитието на местната общност и популяризирането на региона като дестинация за планински спортове, допълни организаторът