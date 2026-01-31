Ливърпул все още търси първа победа за годината в Премиър лийг, може ли да я постигне срещу Нюкасъл?

Ливърпул и Нюкасъл ще се изправят един срещу друг в мач от Премиър лийг на 31 януари 2026 г. Двубоят ще започне в 22:00 часа на легендарния стадион "Анфийлд".

Ливърпул – Нюкасъл: включи се във фен предизвикателство за 65-инчов 4K телевизор

Срещата представлява директен спор между два от отборите, въвлечени в битката за класиране в Шампионската лига през следващия сезон. В момента Ливърпул заема шестата позиция в класирането на Премиър лийг с 36 точки от 23 изиграни мача, като тимът е отбелязал 35 гола и е допуснал 32. Нюкасъл се намира на девето място с 33 точки от същия брой срещи, с голова разлика 32:29. Само три точки делят двата отбора, което прави предстоящия двубой изключително важен в битката за европейските места. Победа за домакините би затвърдила позицията им в топ 6 и би увеличила преднината им пред "свраките", докато успех за гостите би ги изравнил по точки с мърсисайдци и би ги доближил до зоната на Лига Европа.

Ливърпул пак показа много по-привлекателно лице в ШЛ и завърши трети, но Слот има нови главоболия

Ливърпул демонстрира непостоянна форма в последните си пет мача с три победи, едно равенство и една загуба. "Червените" впечатлиха с разгромна победа над Карабах с 6:0 (на 28.01.2026) в Шампионска лига, но преди това претърпяха изненадваща загуба от Борнемут с 3:2 (на 24.01.2026) в Премиър лийг. Преди това тимът на Арне Слот постигна убедителна победа като гост срещу Марсилия с 0:3 (на 21.01.2026) в европейския турнир, завърши наравно с Бърнли 1:1 (на 17.01.2026) в първенството и елиминира Барнзли от ФА Къп с 4:1 (на 12.01.2026).

ПСЖ и Нюкасъл взаимно се изхвърлиха от топ 8

Нюкасъл също показва колебливи резултати с една победа, две равенства и две загуби в последните си пет срещи. "Свраките" завършиха наравно 1:1 с Пари Сен Жермен (на 28.01.2026) в Шампионска лига, но преди това загубиха от Астън Вила с 0:2 (на 25.01.2026) в Премиър лийг. Отборът на Еди Хау постигна впечатляваща победа над ПСВ Айндховен с 3:0 (на 21.01.2026) в европейския турнир, завърши 0:0 с Уулвърхамптън (на 18.01.2026) в първенството и отпадна от Карабао Къп след загуба с 0:2 от Манчестър Сити (на 13.01.2026).

Челси и Уест Хам в лондонско дерби и спешна нужда от точки

По-рано през деня ще играе и още един от отборите, въвлечени в борбата за топ 4 - Челси, който ще има тежко лондонско дерби с Уест Хам. Това означава, че и Ливърпул и Нюкасъл ще бъдат допълнително мотивирани при евентуална грешка на "сините".

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Ливърпул има предимство с три победи, едно равенство и една загуба срещу Нюкасъл. Последната среща между тях се състоя на 25 август 2025 г. в Премиър лийг, когато "червените" победиха с 3:2 като гости. Преди това Нюкасъл изненада с победа с 2:1 на "Анфийлд" в мач от Карабао Къп на 16 март 2025 г. В първенството Ливърпул постигна победа с 2:0 като домакин на 26 февруари 2025 г., а на 4 декември 2024 г. двата отбора завършиха наравно 3:3 на "Сейнт Джеймс Парк". В първия ден на 2024 г. Ливърпул надделя над "свраките" с 4:2 на своя стадион. Двубоите между тези два отбора традиционно предлагат много голове и зрелищна игра.

Доминик Собослай се очертава като ключова фигура за Ливърпул в предстоящия двубой. Унгарският полузащитник демонстрира впечатляваща форма през последните седмици, като неговата креативност и способност да свързва защитата с нападението са от решаващо значение за играта на "червените". Собослай се отличава с прецизни подавания и умение да създава голови положения за съотборниците си, а също така притежава отличен удар от дистанция. За Нюкасъл, Сандро Тонали се очертава като най-важният играч. Италианският полузащитник, който се завърна след дълго отсъствие, показва все по-добра форма с всеки изминал мач. Неговите тактически умения, визия и способност да контролира темпото на играта са от ключово значение за "свраките". Тонали е известен със своите прецизни подавания и умение да прекъсва атаките на противника, което ще бъде особено важно срещу офанзивно настроения Ливърпул. Битката в средата на терена между Тонали и полузащитниците на домакините вероятно ще определи крайния изход от мача.