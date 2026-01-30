Популярни
  3. Еди Хау преди гостуването на "Анфийлд": Не е тайна, че харесвам Екитике

  • 30 яну 2026 | 13:36
  • 409
  • 0
Нюкасъл е сред отборите, които продължават в Шампионската лига, но тимът изпитва трудности на домашна сцена. Преди 24-тия кръг в Премиър лийг тимът е чак девети, след като в последните си два мача за първенство взе една точка. На всичко отгоре сега на отбора му предстои гостуване на шампиона Ливърпул, което е в събота вечер от 22:00 часа.

В навечерието на срещата мениджърът на Нюкасъл Еди Хау коментира нападателя на съперника Юго Екитике.

“Той е много, много добър футболист. Мисля, че е ясно, че от няколко години насам го харесвам и даже на два пъти се опитах да го привлека. Екитике има по малко от всичко: умее да се движи страхотно, може да вкарва и с двата крака, силен е във въздуха и дриблира много добре с топката. Голям талант е”, заяви Хау.

На “Анфийлд” “свраките” ще бъдат през Жоелинтон, който се контузи срещу Астън Вила преди седмица.

“След мача тогава той отлетя за Барселона, за да му поставят инжекция в областта на слабините. Новините са добри. Лекарят смята, че ще е нужна само една инжекция, което означава, че завръщането му може да стане доста бързо – говорим за седмици, не за месеци. Все още не знаем точната дата, но новината е добра”, доволен е мениджърът.

С травми са още два важни за Нюкасъл футболисти - Тони Ливраменто и Бруно Гимараеш. Със сигурност първият няма да е на линия за уикенда, докато за бразилеца има шанс.

“Тони се справя добре. Днес, доколкото знам, му предстои скенер – второ изследване, за да се види напредъкът при контузията на задното бедро. Стискаме палци за добри новини и ако е така, той ще може пак поне да тича. Вероятно сме още на пет–шест седмици от завръщането му и целта е това да се случи в началото на март, ако всичко върви по план. При Бруно ситуацията е малко неясна. Той направи всичко възможно да бъде с нас в Париж. Тренираше съвсем леко. Вчера тренира с нас, но по-скоро като тест, така че ще видим как ще се чувства днес. След заниманието ще вземем решение“, обясни Хау.

