Ван Дайк не вярва, че футболистите на Ливърпул играят за бъдещето си в клуба

Вирджил ван Дайк не вярва, че футболистите на Ливърпул играят за бъдещето си в отбора и според него доказателство за това са резултатите в Шампионската лига. Пет победи от 18 мача оставят отбора на Арне Слот на две точки зад четвъртия Манчестър Юнайтед, а поражението срещу Борнемут през миналия уикенд продължи серия от пет мача без успех.

В Ливърпул с изтичащи договори са Ибрахима Конате и Анди Робъртсън, а през следващия сезон това ще важи още за Ван Дайк, Мохамед Салах, Алисон Бекер, Къртис Джоунс, Джо Гомес и Уатару Ендо. Ван Дайк не вярва, че тези футболисти не преследват просто лични цели.

🚨🔴 Virgil van Dijk has pushed back against the idea that his teammates are playing to keep their job 😳✅:



“Some players are still having a year left after this, like myself.



But it's not about players playing to keep their jobs, in my opinion.



I still think we have very,… pic.twitter.com/kpgBn4mmso — Liverpool Zone (@LiverpoolZNE) January 30, 2026

"Вярно е, че някои футболисти са с изтичащи договори тази година, а други, сред които и аз, имат още една след това. Ще видим как ще завърши този сезон. Надявам се да бъде успешно, но не мисля, че се борим за мястото си в Ливърпул. Смятам, че имаме много добри футболисти", каза Ван Дайк.

По-рано през седмицата бившият защитник на отбора Джейми Карагър заяви, че този отбор, който бе подсилен с нови играчи за около 450 милиона паунда, не е достатъчно добър за челните места във Висшата лига. Резултатите го показват, но в Шампионската лига мърсисайдци са трети.

"Мисля, че сме достатъчно добър отбор за Висшата лига. В момента изпитваме затруднения с постигането на постоянство и това продължава от началото на сезона. Усещаме каква отговорност носим. Бях много разочарован от резултата срещу Борнемут и искаме да обърнем нещата. Това са и очакванията ми", каза още Ван Дайк.