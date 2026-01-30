Ливърпул – Нюкасъл: включи се във фен предизвикателство за 65-инчов 4K телевизор

Нюкасъл пристига на “Анфийлд” с ясната цел да обърка сметките на Ливърпул и да затвърди амбициите си за място в евротурнирите. Двата отбора се изправят един срещу друг в Премиър лийг утре (31 януари) от 22:00 часа. Очакванията са за мач с висок интензитет и моменти, в които детайлите могат да се окажат решаващи.

Сблъсъкът идва в момент, в който разликите в горната половина на таблицата са минимални. Преди двубоя Ливърпул е 6-и, а Нюкасъл – 9-и, като двата тима са на 3 точки разлика и всяка победа може да се окаже стратегическа за следващите седмици.

На “Анфийлд” Ливърпул традиционно търси ранно налагане на интензивно темпо – висока преса и дълги периоди на владение на топката, в които да “заключи” съперника. В навечерието на срещата обаче акцентът неизбежно пада и върху кадровите проблеми в защитната линия.

През последните седмици при Нюкасъл се забелязват проблеми при създаването на ситуации в последната третина – фактор, който може да се окаже критичен на стадион като “Анфийлд”.

На терена за домакините няма да видим бившия играч на “свраките” Александър Исак, който остава извън сметките заради контузия.

