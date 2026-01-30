Популярни
Ливърпул – Нюкасъл: включи се във фен предизвикателство за 65-инчов 4K телевизор

  30 яну 2026 | 13:42
  • 526
  • 0
Ливърпул – Нюкасъл: включи се във фен предизвикателство за 65-инчов 4K телевизор

Нюкасъл пристига на “Анфийлд” с ясната цел да обърка сметките на Ливърпул и да затвърди амбициите си за място в евротурнирите. Двата отбора се изправят един срещу друг в Премиър лийг утре (31 януари) от 22:00 часа. Очакванията са за мач с висок интензитет и моменти, в които детайлите могат да се окажат решаващи.

Сблъсъкът идва в момент, в който разликите в горната половина на таблицата са минимални. Преди двубоя Ливърпул е 6-и, а Нюкасъл – 9-и, като двата тима са на 3 точки разлика и всяка победа може да се окаже стратегическа за следващите седмици.

На “Анфийлд” Ливърпул традиционно търси ранно налагане на интензивно темпо – висока преса и дълги периоди на владение на топката, в които да “заключи” съперника. В навечерието на срещата обаче акцентът неизбежно пада и върху кадровите проблеми в защитната линия.

През последните седмици при Нюкасъл се забелязват проблеми при създаването на ситуации в последната третина – фактор, който може да се окаже критичен на стадион като “Анфийлд”.

На терена за домакините няма да видим бившия играч на “свраките” Александър Исак, който остава извън сметките заради контузия.

Пускаме безплатна игра за ЛивърпулНюкасъл, в която може да се включите за 65-инчов 4K Ultra HD телевизор.

Играта е напълно безплатна и отнема само няколко минути. И това не е всичко — платформата ни предлага още безплатни игри с вълнуващи награди. От телевизор до ексклузивни спортни сувенири — всяко участие е шанс за голяма печалба!

