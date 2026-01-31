Илиан Илиев: С Етър станаха мачове, с Локо (ГО) - не

Наставникът на Черно море Илиан Илиев говори пред медиите след победата с 3:0 над Етър. "И в предната ни среща с Етър стана мач. Те опитват да играят и търсят празните пространства, за разлика от контролата с Локомотив Горна Оряховица, където по принцип не се игра футбол.

За последна контрола неприятното от цялата ситуация е, че доста млади момчета са в ариергарда като смени. И неприятното е, че има доста контузени, а нямаме много опции, валидни на този етап. Съмнявам се някой от контузените да бъде готов за първия мач, тъй като не са тренирали близо 3 седмици. Но както и да е. Като цяло на подготовката изпълнихме почти всичко, независимо че сменихме настилките и това даде някакъв негативен резултат с контузии.

Като цяло сме доволни, особено от желанието на всички играчи. Естествено, че младите показват желание. То е ясно, че на този етап физически не отговарят на 100 процента на мъжкия футбол, но пък видяхте, че играхме с три момчета 2008 година последните 30 минути. Те имат много желание, въпросът е да продължат да го имат постоянно и да работят и индивидуално", каза Илиев.

През зимата Черно море се раздели с Филипе Кардосо и привлече Хорхе Падиля, който играе като крило.